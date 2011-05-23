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نجاح عملية نوعية في مستشفى الملك فهد ببريدة لاستبدال الفقرة العنقية بأخرى اصطناعية

لمصاب في حادث مروري تعرَّض لكسر مضاعف بالفقرة الـ 7 في العنق "من أخطر الفقرات"

تمكّن -بفضل الله- فريق طبي متخصّص في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، من إجراء عملية جراحية نوعية لمصاب في حادث مروري، حيث تبيّن بعد إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية اللازمة وجود كسر مضاعف بالفقرة السابعة في العنق (C7) وهي من أخطر الفقرات بحكم موقعها بين فقرات العنق والصدر؛ تسبّبت في تنميل وضعف في الأطراف، وربما مضاعفاتها تؤدي إلى شلل رباعي- لا سمح الله.

وتضمنت العملية استبدال الفقرة العنقية بفقرة اصطناعية (ACCF: Anterior cervical corpectomy and fusion) وإزالة الفقرة المتأثرة بفقرة أخرى اصطناعية، واستطاع الفريق التغلب على حساسية مكان الجراحة لقربها من الحبل الشوكي والأعصاب المسؤولة عن الحركة.

فريق طبي مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجاح عملية نوعية في مستشفى الملك فهد ببريدة لاستبدال الفقرة العنقية بأخرى اصطناعية
سبق

تمكّن -بفضل الله- فريق طبي متخصّص في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، من إجراء عملية جراحية نوعية لمصاب في حادث مروري، حيث تبيّن بعد إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية اللازمة وجود كسر مضاعف بالفقرة السابعة في العنق (C7) وهي من أخطر الفقرات بحكم موقعها بين فقرات العنق والصدر؛ تسبّبت في تنميل وضعف في الأطراف، وربما مضاعفاتها تؤدي إلى شلل رباعي- لا سمح الله.

وتضمنت العملية استبدال الفقرة العنقية بفقرة اصطناعية (ACCF: Anterior cervical corpectomy and fusion) وإزالة الفقرة المتأثرة بفقرة أخرى اصطناعية، واستطاع الفريق التغلب على حساسية مكان الجراحة لقربها من الحبل الشوكي والأعصاب المسؤولة عن الحركة.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
11:09 AM

نجاح عملية نوعية في مستشفى الملك فهد ببريدة لاستبدال الفقرة العنقية بأخرى اصطناعية

لمصاب في حادث مروري تعرَّض لكسر مضاعف بالفقرة الـ 7 في العنق "من أخطر الفقرات"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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تمكّن -بفضل الله- فريق طبي متخصّص في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، من إجراء عملية جراحية نوعية لمصاب في حادث مروري، حيث تبيّن بعد إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية اللازمة وجود كسر مضاعف بالفقرة السابعة في العنق (C7) وهي من أخطر الفقرات بحكم موقعها بين فقرات العنق والصدر؛ تسبّبت في تنميل وضعف في الأطراف، وربما مضاعفاتها تؤدي إلى شلل رباعي- لا سمح الله.

وتضمنت العملية استبدال الفقرة العنقية بفقرة اصطناعية (ACCF: Anterior cervical corpectomy and fusion) وإزالة الفقرة المتأثرة بفقرة أخرى اصطناعية، واستطاع الفريق التغلب على حساسية مكان الجراحة لقربها من الحبل الشوكي والأعصاب المسؤولة عن الحركة.

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