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أليساندرا.. أول امرأة ترأس تحرير "رويترز" بعد 170 عاماً من انطلاقها

مكان "ستيفن جيه.آدلر" الذي يتقاعد هذا الشهر بعد أن قادها خلال العقد الماضي

قررت وكالة رويترز للأنباء تعيين أليساندرا غالوني، واحدة من أهم محرريها، رئيسة تحرير الوكالة المقبلة، لتصبح أول امرأة تقود الوكالة العالمية في تاريخها الممتد لمئة وسبعين عاماً.

وستحل غالوني (47 عاماً)، وهي من سكان روما، محل ستيفن جيه.آدلر، الذي يتقاعد هذا الشهر بعد أن قاد غرفة الأخبار خلال العقد الماضي.


ووفق ما نشرته الوكالة فخلال فترة توليه منصبه، نالت رويترز مئات الجوائز من بينها سبع جوائز بوليتزر.

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أليساندرا.. أول امرأة ترأس تحرير "رويترز" بعد 170 عاماً من انطلاقها
سبق

قررت وكالة رويترز للأنباء تعيين أليساندرا غالوني، واحدة من أهم محرريها، رئيسة تحرير الوكالة المقبلة، لتصبح أول امرأة تقود الوكالة العالمية في تاريخها الممتد لمئة وسبعين عاماً.

وستحل غالوني (47 عاماً)، وهي من سكان روما، محل ستيفن جيه.آدلر، الذي يتقاعد هذا الشهر بعد أن قاد غرفة الأخبار خلال العقد الماضي.


ووفق ما نشرته الوكالة فخلال فترة توليه منصبه، نالت رويترز مئات الجوائز من بينها سبع جوائز بوليتزر.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
10:40 AM

أليساندرا.. أول امرأة ترأس تحرير "رويترز" بعد 170 عاماً من انطلاقها

مكان "ستيفن جيه.آدلر" الذي يتقاعد هذا الشهر بعد أن قادها خلال العقد الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت وكالة رويترز للأنباء تعيين أليساندرا غالوني، واحدة من أهم محرريها، رئيسة تحرير الوكالة المقبلة، لتصبح أول امرأة تقود الوكالة العالمية في تاريخها الممتد لمئة وسبعين عاماً.

وستحل غالوني (47 عاماً)، وهي من سكان روما، محل ستيفن جيه.آدلر، الذي يتقاعد هذا الشهر بعد أن قاد غرفة الأخبار خلال العقد الماضي.


ووفق ما نشرته الوكالة فخلال فترة توليه منصبه، نالت رويترز مئات الجوائز من بينها سبع جوائز بوليتزر.

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