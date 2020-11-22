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غارات "إسرائيلية" تقتل 15 عنصراً من مليشيات إيران في سوريا

عدد الموتى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بحالة خطيرة

قُتل 15 مسلحاً من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية؛ في استهداف جوي لمواقعهم في مدينة البوكمال شرقي سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد.

وبيّن المرصد أن غارات جوية لطائرات يُعتقد بأنها "إسرائيلية" قصفت مساء أمس، مواقع لمليشيات موالية لإيران في ريف مدينة البوكمال شرقي سوريا، مما أسفر مقتل نحو 15 مسلحاً من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات أفغانية وعراقية، وفقاً لـ "فرانس 24".

وأضاف أن القصف تسبب القصف في تدمير مركزين اثنين بالإضافة لآليات، وأن عدد القتلى مرشح للارتفاع؛ لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

وأوضح المرصد أن انفجارات عنيفة ضربت ريف مدينة البوكمال؛ نتيجة قصف جوي من طيران مجهول، استهدف بأكثر من 10 غارات مواقع للمليشيات الإيرانية غربي البوكمال.

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غارات "إسرائيلية" تقتل 15 عنصراً من مليشيات إيران في سوريا
سبق

قُتل 15 مسلحاً من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية؛ في استهداف جوي لمواقعهم في مدينة البوكمال شرقي سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد.

وبيّن المرصد أن غارات جوية لطائرات يُعتقد بأنها "إسرائيلية" قصفت مساء أمس، مواقع لمليشيات موالية لإيران في ريف مدينة البوكمال شرقي سوريا، مما أسفر مقتل نحو 15 مسلحاً من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات أفغانية وعراقية، وفقاً لـ "فرانس 24".

وأضاف أن القصف تسبب القصف في تدمير مركزين اثنين بالإضافة لآليات، وأن عدد القتلى مرشح للارتفاع؛ لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

وأوضح المرصد أن انفجارات عنيفة ضربت ريف مدينة البوكمال؛ نتيجة قصف جوي من طيران مجهول، استهدف بأكثر من 10 غارات مواقع للمليشيات الإيرانية غربي البوكمال.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
03:40 PM

غارات "إسرائيلية" تقتل 15 عنصراً من مليشيات إيران في سوريا

عدد الموتى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بحالة خطيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 15 مسلحاً من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية؛ في استهداف جوي لمواقعهم في مدينة البوكمال شرقي سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد.

وبيّن المرصد أن غارات جوية لطائرات يُعتقد بأنها "إسرائيلية" قصفت مساء أمس، مواقع لمليشيات موالية لإيران في ريف مدينة البوكمال شرقي سوريا، مما أسفر مقتل نحو 15 مسلحاً من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات أفغانية وعراقية، وفقاً لـ "فرانس 24".

وأضاف أن القصف تسبب القصف في تدمير مركزين اثنين بالإضافة لآليات، وأن عدد القتلى مرشح للارتفاع؛ لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

وأوضح المرصد أن انفجارات عنيفة ضربت ريف مدينة البوكمال؛ نتيجة قصف جوي من طيران مجهول، استهدف بأكثر من 10 غارات مواقع للمليشيات الإيرانية غربي البوكمال.

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