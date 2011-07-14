بالفيديو.. شيطان البحر يطلب المساعدة من الغواصين

المهمة كانت صعبة إلى حد ما ولكن تُوّجت بالنجاح

ذكرت صحيفة "ذا صن"، أن سمكة المانتا العملاقة (شيطان البحر) التي يبلغ طولها ثلاثة أمتار، اقتربت من مجموعة غواصين قبالة الساحل الشمالي الغربي لأستراليا؛ لمساعدتها على التخلص من خطاف صيد السمك في عينه.

واتضح أن أحد الغواصين، وهو مصور بحري "جيك ولتون" ويسبح في كثير من الأحيان في منطقة نينغالو ريف، قد رأى هذه السمكة بالتحديد أكثر من مرة.

ووفق ما نقلته اليوم وكالة "سبوتنيك"، أطلق السكان المحليين على السمكة اسم "المنمشة".

وقال "جيك": إن "المنمشة" اقتربت منه، وأرته عينها التي عَلِق فيها خطاف صيد الأسماك. وقد اعتقد "جيك" أن السمكة عرفته وصدّقت بأنه يمكن أن يساعدها؛ وفقًا للصحيفة.

ووفقًا لعالم الأحياء البحرية "مونتي هول"، الذي كان على متن القارب في ذلك الوقت؛ لم تتحرك المانتا عندما كان "جيك" يغطس عدة مرات في محاولة لإزالة الخطاف. وكانت المهمة صعبة إلى حد ما؛ ولكن تُوّجت إحدى المحاولات بالنجاح، إذا لم تتم إزالة الخطاف؛ فقد كان من الممكن أن تصاب "المنمشة" بالعدوى وتصاب بالعمى وتموت.