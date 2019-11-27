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شاهد.. "قصر الوطن" يتلألأ بلون العلم السعودي ابتهاجاً بزيارة ولي العهد

سطعت قبابه بالتزامن مع وصوله

تزين قصر الوطن بأبوظبي بلون العلم السعودي؛ احتفاءً بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات، بعد ما شهد مراسم الاستقبال الرسمية التي أجريت لولي العهد، عقب وصوله إلى مطار الرئاسة اليوم الأربعاء.

وسطعت قباب القصر بلون العلم السعودي مع مغيب النهار بالتزامن مع وصول الأمير محمد بن سلمان إلى القصر، الذي تلألأ بكامله بلون العلم السعودي، وسط ظلمة الليل، راسماً لوحة يكسوها البهاء.

واستغرق بناء قصر الوطن 150 مليون ساعة، ويقع ضمن مجمع قصر الرئاسة في أبوظبي، الذي تبلغ مساحته 380 ألف متر مربع، وقد صمم بحيث يعكس التراث المعماري العربي برؤية معاصرة تتناسب مع القرن الواحد والعشرين.

زيارة ولي العهد للإمارات 2019 الأمير محمد بن سلمان قصر الوطن بأبوظبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "قصر الوطن" يتلألأ بلون العلم السعودي ابتهاجاً بزيارة ولي العهد
سبق

تزين قصر الوطن بأبوظبي بلون العلم السعودي؛ احتفاءً بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات، بعد ما شهد مراسم الاستقبال الرسمية التي أجريت لولي العهد، عقب وصوله إلى مطار الرئاسة اليوم الأربعاء.

وسطعت قباب القصر بلون العلم السعودي مع مغيب النهار بالتزامن مع وصول الأمير محمد بن سلمان إلى القصر، الذي تلألأ بكامله بلون العلم السعودي، وسط ظلمة الليل، راسماً لوحة يكسوها البهاء.

واستغرق بناء قصر الوطن 150 مليون ساعة، ويقع ضمن مجمع قصر الرئاسة في أبوظبي، الذي تبلغ مساحته 380 ألف متر مربع، وقد صمم بحيث يعكس التراث المعماري العربي برؤية معاصرة تتناسب مع القرن الواحد والعشرين.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
07:57 PM

شاهد.. "قصر الوطن" يتلألأ بلون العلم السعودي ابتهاجاً بزيارة ولي العهد

سطعت قبابه بالتزامن مع وصوله

A A A
محمد صبح - الرياض
0
222

تزين قصر الوطن بأبوظبي بلون العلم السعودي؛ احتفاءً بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات، بعد ما شهد مراسم الاستقبال الرسمية التي أجريت لولي العهد، عقب وصوله إلى مطار الرئاسة اليوم الأربعاء.

وسطعت قباب القصر بلون العلم السعودي مع مغيب النهار بالتزامن مع وصول الأمير محمد بن سلمان إلى القصر، الذي تلألأ بكامله بلون العلم السعودي، وسط ظلمة الليل، راسماً لوحة يكسوها البهاء.

واستغرق بناء قصر الوطن 150 مليون ساعة، ويقع ضمن مجمع قصر الرئاسة في أبوظبي، الذي تبلغ مساحته 380 ألف متر مربع، وقد صمم بحيث يعكس التراث المعماري العربي برؤية معاصرة تتناسب مع القرن الواحد والعشرين.

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