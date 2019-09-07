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"الأسمري" إلى الثانية عشرة في صندوق تنمية الموارد البشرية

من الخبراء في مجال التصوير التلفزيوني والإنتاج والإخراج

صدرت الموافقة على ترقية المخرج محمد بن ناصر عبدالعزيز الأسمري إلى الثانية عشرة وتعيينه مديراً لإدارة التصميم والإنتاج في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ويعد الأسمري من الخبراء في مجال التصوير التلفزيوني والإنتاج.

ولد الأسمري في قرية حوراء بمركز بللسمر شمال مدينة أبها حاصل على درجة البكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة من جامعة الملك عبدالعزيز.

ويعد الأسمري من أبرز العاملين في صناعة المحتوى المرئي حيث بدأ العمل بمحطة تلفزيون معهد قوات الدفاع الجوي بجده ثم اتجه وعمل مع أغلب القنوات المحلية والدولية والحكومية مثل قنوات التلفزيون السعودي وقناة CNBCعربية وقنوات أوربت وقنواتART وقنوات MBC والعربية.

وصور الأسمري عدداً من المواد والبرنامج ونفذ على مدى 30 عاماً ما يتجاوز 40 ألف عمل من أفلام وثائقية وتلفزيونية وبرامج مختلفة شملت لقاءات ومؤتمرات وندوات ثقافية ورياضية وفنية وعمل على تصوير تقارير ميدانية محلية ودولية وله العديد من الابتكارات المساعدة في وسائل الإنتاج.

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"الأسمري" إلى الثانية عشرة في صندوق تنمية الموارد البشرية
سبق

صدرت الموافقة على ترقية المخرج محمد بن ناصر عبدالعزيز الأسمري إلى الثانية عشرة وتعيينه مديراً لإدارة التصميم والإنتاج في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ويعد الأسمري من الخبراء في مجال التصوير التلفزيوني والإنتاج.

ولد الأسمري في قرية حوراء بمركز بللسمر شمال مدينة أبها حاصل على درجة البكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة من جامعة الملك عبدالعزيز.

ويعد الأسمري من أبرز العاملين في صناعة المحتوى المرئي حيث بدأ العمل بمحطة تلفزيون معهد قوات الدفاع الجوي بجده ثم اتجه وعمل مع أغلب القنوات المحلية والدولية والحكومية مثل قنوات التلفزيون السعودي وقناة CNBCعربية وقنوات أوربت وقنواتART وقنوات MBC والعربية.

وصور الأسمري عدداً من المواد والبرنامج ونفذ على مدى 30 عاماً ما يتجاوز 40 ألف عمل من أفلام وثائقية وتلفزيونية وبرامج مختلفة شملت لقاءات ومؤتمرات وندوات ثقافية ورياضية وفنية وعمل على تصوير تقارير ميدانية محلية ودولية وله العديد من الابتكارات المساعدة في وسائل الإنتاج.

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
12:33 AM

"الأسمري" إلى الثانية عشرة في صندوق تنمية الموارد البشرية

من الخبراء في مجال التصوير التلفزيوني والإنتاج والإخراج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدرت الموافقة على ترقية المخرج محمد بن ناصر عبدالعزيز الأسمري إلى الثانية عشرة وتعيينه مديراً لإدارة التصميم والإنتاج في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ويعد الأسمري من الخبراء في مجال التصوير التلفزيوني والإنتاج.

ولد الأسمري في قرية حوراء بمركز بللسمر شمال مدينة أبها حاصل على درجة البكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة من جامعة الملك عبدالعزيز.

ويعد الأسمري من أبرز العاملين في صناعة المحتوى المرئي حيث بدأ العمل بمحطة تلفزيون معهد قوات الدفاع الجوي بجده ثم اتجه وعمل مع أغلب القنوات المحلية والدولية والحكومية مثل قنوات التلفزيون السعودي وقناة CNBCعربية وقنوات أوربت وقنواتART وقنوات MBC والعربية.

وصور الأسمري عدداً من المواد والبرنامج ونفذ على مدى 30 عاماً ما يتجاوز 40 ألف عمل من أفلام وثائقية وتلفزيونية وبرامج مختلفة شملت لقاءات ومؤتمرات وندوات ثقافية ورياضية وفنية وعمل على تصوير تقارير ميدانية محلية ودولية وله العديد من الابتكارات المساعدة في وسائل الإنتاج.

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