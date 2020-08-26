عفيف.. بائع آسيوي يرفض الالتزام بالكمامة ويرد على مواطن أراد الإبلاغ عنه: "ما في خوف"

وثَّقه مواطن بعد أن رفض التجاوب معه للوقاية والاحتراز من فيروس كوفيد-19

أثار مقطع فيديو متداول لمقيم آسيوي، يبيع في أحد المحال بعفيف، استياء الأهالي بعد تعمده مخالفة بروتوكولات الوقاية من كورونا بعدم ارتداء الكمامة، وتحديه الجهات المختصة حين مناقشته من قِبل موثِّق الفيديو.

وأظهر الفيديو اعتراض أحد المواطنين على البائع المقيم في إحدى البقالات لعدم ارتدائه الكمامة، ودخوله معه في نقاش عن عزمه الإبلاغ عنه ليتم معاقبته وفق النظام، وكان رده "ما في كمام.. جيب بلدية ولا شرطة ولا إمارة.. ما في خوف أنا".

وكان سكان المحافظة قد ناشدوا من خلال "سبق" في مادة، نُشرت في الفترة الماضية، الجهات الرقابية تكثيف الجولات على المحال التجارية بعد ملاحظتهم عدم التزام العمالة في أغلبها بالإجراءات الوقائية من كورونا، وعدم التزام الأسواق والمطاعم فيها بقياس حرارة المتسوقين قبل الدخول، ووضع عدتها على المداخل للزينة فقط.

وسجلت عفيف خلال الأسابيع الأخيرة خلال الشهر الجاري ارتفاعًا ملحوظًا في تسجيل حالات كورونا وفق إعلانات وزارة الصحة اليومية، وذلك مقارنة بالفترة السابقة حين التشديد على الالتزام بالاحتياطات والإجراءات الوقائية.