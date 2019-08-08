النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النائب العام يتفقد أعمال الحج في فرع مكة المكرمة

‏أشاد بالفاعلية والتعبئة القصوى وسرعة إنهاء الإجراءات

قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، بزيارة تفقدية للاطلاع على سير الأعمال والوقوف على إجراءات الحج في مكة المكرمة.

واستهل "المعجب" زيارته للفرع، بالاطلاع على الخطط التشغيلية لهذه المقارّ، وشاهد سرعة سير الإجراءات ودقة إنهاء قضايا الحجاج خلال "60" دقيقة.

والتقى منسوبي الفرع، مشيـداً بالفاعلية العالية والتعبئة القصوى وسرعة إنهاء إجراءات الدعوى الجزائية المتعلقة بالحجاج.

وحثّ الجميع على مضاعفة الجهد والتفاني في تقديم أفضل الممارسات العالمية تجاه صيانة الحماية الجنائية للمصالح المحمية شرعاً ونظاماً للحجاج بالشكل الذي يعكس اهتمام واعتناء حكومة خادم الحرميـن الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بخدمة ضيوف الرحمن وزائري مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأكد النائب العام عظم الأدوار التي تنخرط فيها النيابة العامة ضمن منظومة الجهات الحكومية التي تسهم في القيام بواجب شرف خدمة ضيوف الرحمن ورعاية الحقوق والمصالح محل الحماية شرعاً ونظاماً المتعلقة بالحجيـج لأداء حج آمن بكل يسر وطمأنينة وسكينة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
النائب العام يتفقد أعمال الحج في فرع مكة المكرمة
سبق

قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، بزيارة تفقدية للاطلاع على سير الأعمال والوقوف على إجراءات الحج في مكة المكرمة.

واستهل "المعجب" زيارته للفرع، بالاطلاع على الخطط التشغيلية لهذه المقارّ، وشاهد سرعة سير الإجراءات ودقة إنهاء قضايا الحجاج خلال "60" دقيقة.

والتقى منسوبي الفرع، مشيـداً بالفاعلية العالية والتعبئة القصوى وسرعة إنهاء إجراءات الدعوى الجزائية المتعلقة بالحجاج.

وحثّ الجميع على مضاعفة الجهد والتفاني في تقديم أفضل الممارسات العالمية تجاه صيانة الحماية الجنائية للمصالح المحمية شرعاً ونظاماً للحجاج بالشكل الذي يعكس اهتمام واعتناء حكومة خادم الحرميـن الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بخدمة ضيوف الرحمن وزائري مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأكد النائب العام عظم الأدوار التي تنخرط فيها النيابة العامة ضمن منظومة الجهات الحكومية التي تسهم في القيام بواجب شرف خدمة ضيوف الرحمن ورعاية الحقوق والمصالح محل الحماية شرعاً ونظاماً المتعلقة بالحجيـج لأداء حج آمن بكل يسر وطمأنينة وسكينة.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
04:14 PM

النائب العام يتفقد أعمال الحج في فرع مكة المكرمة

‏أشاد بالفاعلية والتعبئة القصوى وسرعة إنهاء الإجراءات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
3
1,405

قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، بزيارة تفقدية للاطلاع على سير الأعمال والوقوف على إجراءات الحج في مكة المكرمة.

واستهل "المعجب" زيارته للفرع، بالاطلاع على الخطط التشغيلية لهذه المقارّ، وشاهد سرعة سير الإجراءات ودقة إنهاء قضايا الحجاج خلال "60" دقيقة.

والتقى منسوبي الفرع، مشيـداً بالفاعلية العالية والتعبئة القصوى وسرعة إنهاء إجراءات الدعوى الجزائية المتعلقة بالحجاج.

وحثّ الجميع على مضاعفة الجهد والتفاني في تقديم أفضل الممارسات العالمية تجاه صيانة الحماية الجنائية للمصالح المحمية شرعاً ونظاماً للحجاج بالشكل الذي يعكس اهتمام واعتناء حكومة خادم الحرميـن الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بخدمة ضيوف الرحمن وزائري مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأكد النائب العام عظم الأدوار التي تنخرط فيها النيابة العامة ضمن منظومة الجهات الحكومية التي تسهم في القيام بواجب شرف خدمة ضيوف الرحمن ورعاية الحقوق والمصالح محل الحماية شرعاً ونظاماً المتعلقة بالحجيـج لأداء حج آمن بكل يسر وطمأنينة وسكينة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,598
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,604
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,622
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,710

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة