النائب العام يتفقد أعمال الحج في فرع مكة المكرمة

‏أشاد بالفاعلية والتعبئة القصوى وسرعة إنهاء الإجراءات

قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، بزيارة تفقدية للاطلاع على سير الأعمال والوقوف على إجراءات الحج في مكة المكرمة.

واستهل "المعجب" زيارته للفرع، بالاطلاع على الخطط التشغيلية لهذه المقارّ، وشاهد سرعة سير الإجراءات ودقة إنهاء قضايا الحجاج خلال "60" دقيقة.

والتقى منسوبي الفرع، مشيـداً بالفاعلية العالية والتعبئة القصوى وسرعة إنهاء إجراءات الدعوى الجزائية المتعلقة بالحجاج.

وحثّ الجميع على مضاعفة الجهد والتفاني في تقديم أفضل الممارسات العالمية تجاه صيانة الحماية الجنائية للمصالح المحمية شرعاً ونظاماً للحجاج بالشكل الذي يعكس اهتمام واعتناء حكومة خادم الحرميـن الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بخدمة ضيوف الرحمن وزائري مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأكد النائب العام عظم الأدوار التي تنخرط فيها النيابة العامة ضمن منظومة الجهات الحكومية التي تسهم في القيام بواجب شرف خدمة ضيوف الرحمن ورعاية الحقوق والمصالح محل الحماية شرعاً ونظاماً المتعلقة بالحجيـج لأداء حج آمن بكل يسر وطمأنينة وسكينة.