اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه #خميس_مشيط
التحالف: كافة محاولات الميليشيا بإطلاق المسيّرات المفخخة تمّ التصدّي لها
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا نحو #خميس_مشيط.
وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
وتابع: كافة محاولات الميليشيا بإطلاق المسيّرات المفخخة تمّ التصدّي لها.
اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه #خميس_مشيط
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-09-21
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا نحو #خميس_مشيط.
وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
وتابع: كافة محاولات الميليشيا بإطلاق المسيّرات المفخخة تمّ التصدّي لها.
21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
12:28 PM
اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه #خميس_مشيط
التحالف: كافة محاولات الميليشيا بإطلاق المسيّرات المفخخة تمّ التصدّي لها
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا نحو #خميس_مشيط.
وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
وتابع: كافة محاولات الميليشيا بإطلاق المسيّرات المفخخة تمّ التصدّي لها.