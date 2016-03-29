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ولي العهد يبحث مع ملك البحرين مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

للمساهمة في رفع نسبة الطاقة النظيفة والمحميات الطبيعية والتنمية المستدامة بالمنطقة

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا أمس بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وجرى خلال الاتصال بحث ما تضمنه إعلان سمو ولي العهد حول قرب إطلاق السعودية مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالوضع البيئي في المنطقة والعالم، وأهمية المبادرتَيْن في التصدي لها من خلال أضخم برنامج تشجير في العالم، ورفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة والمحميات الطبيعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، ويعزز من مستوى جودة حياة السكان.

وقدّم جلالة ملك البحرين خلال الاتصال شكره لسمو ولي العهد على مبادرتَيْه، واستعداد البحرين لدعم الجهود كافة لتحقق المبادرتان أهدافهما.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يبحث مع ملك البحرين مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا أمس بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وجرى خلال الاتصال بحث ما تضمنه إعلان سمو ولي العهد حول قرب إطلاق السعودية مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالوضع البيئي في المنطقة والعالم، وأهمية المبادرتَيْن في التصدي لها من خلال أضخم برنامج تشجير في العالم، ورفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة والمحميات الطبيعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، ويعزز من مستوى جودة حياة السكان.

وقدّم جلالة ملك البحرين خلال الاتصال شكره لسمو ولي العهد على مبادرتَيْه، واستعداد البحرين لدعم الجهود كافة لتحقق المبادرتان أهدافهما.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
12:13 AM
اخر تعديل
29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
01:19 AM

ولي العهد يبحث مع ملك البحرين مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

للمساهمة في رفع نسبة الطاقة النظيفة والمحميات الطبيعية والتنمية المستدامة بالمنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا أمس بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وجرى خلال الاتصال بحث ما تضمنه إعلان سمو ولي العهد حول قرب إطلاق السعودية مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالوضع البيئي في المنطقة والعالم، وأهمية المبادرتَيْن في التصدي لها من خلال أضخم برنامج تشجير في العالم، ورفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة والمحميات الطبيعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، ويعزز من مستوى جودة حياة السكان.

وقدّم جلالة ملك البحرين خلال الاتصال شكره لسمو ولي العهد على مبادرتَيْه، واستعداد البحرين لدعم الجهود كافة لتحقق المبادرتان أهدافهما.

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