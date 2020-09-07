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"الموارد البشرية" بالرياض توقع اتفاقية لتأهيل أيتام الأسر الكافلة لسوق العمل

توافقاً مع رؤى الوزارة في تحويل مستفيديها من الرعوية إلى التنموية

وقّع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ومركز إصرار وطموح للتدريب، صباح اليوم، اتفاقية تعاون مشترك في مجال التدريب والتأهيل لسوق العمل.

ومثل فرع الوزارة في توقيع الاتفاقية مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي، فيما مثل مركز إصرار وطموح مديرة المركز فاطمة واصلي، بحضور عدد من منسوبي ومنسوبات الفرع.

وتنص الاتفاقية على تدريب وتأهيل فئة الأيتام لدى الأسر الكافلة وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال تنظيم برامج تدريبية موجهة تستهدف استكشاف وتنمية ما لديهم من مهارات وفق قدراتهم الفردية واحتياجات سوق العمل، توافقاً مع رؤية المملكة 2030 وتحقيقاً لأهداف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الانتقال بفئاتها المستفيدة من الرعوية للتنموية.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية" بالرياض توقع اتفاقية لتأهيل أيتام الأسر الكافلة لسوق العمل
سبق

وقّع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ومركز إصرار وطموح للتدريب، صباح اليوم، اتفاقية تعاون مشترك في مجال التدريب والتأهيل لسوق العمل.

ومثل فرع الوزارة في توقيع الاتفاقية مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي، فيما مثل مركز إصرار وطموح مديرة المركز فاطمة واصلي، بحضور عدد من منسوبي ومنسوبات الفرع.

وتنص الاتفاقية على تدريب وتأهيل فئة الأيتام لدى الأسر الكافلة وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال تنظيم برامج تدريبية موجهة تستهدف استكشاف وتنمية ما لديهم من مهارات وفق قدراتهم الفردية واحتياجات سوق العمل، توافقاً مع رؤية المملكة 2030 وتحقيقاً لأهداف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الانتقال بفئاتها المستفيدة من الرعوية للتنموية.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
05:01 PM

"الموارد البشرية" بالرياض توقع اتفاقية لتأهيل أيتام الأسر الكافلة لسوق العمل

توافقاً مع رؤى الوزارة في تحويل مستفيديها من الرعوية إلى التنموية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ومركز إصرار وطموح للتدريب، صباح اليوم، اتفاقية تعاون مشترك في مجال التدريب والتأهيل لسوق العمل.

ومثل فرع الوزارة في توقيع الاتفاقية مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي، فيما مثل مركز إصرار وطموح مديرة المركز فاطمة واصلي، بحضور عدد من منسوبي ومنسوبات الفرع.

وتنص الاتفاقية على تدريب وتأهيل فئة الأيتام لدى الأسر الكافلة وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال تنظيم برامج تدريبية موجهة تستهدف استكشاف وتنمية ما لديهم من مهارات وفق قدراتهم الفردية واحتياجات سوق العمل، توافقاً مع رؤية المملكة 2030 وتحقيقاً لأهداف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الانتقال بفئاتها المستفيدة من الرعوية للتنموية.

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