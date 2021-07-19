أعلنت الصحة عن إمكانية حجز موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا بعد مضي ثلاثة أسابيع على الأقل من أخذ الجرعة الأولى.
الصحة تعلن: حجز الجرعة الثانية متاح بعد 3 أسابيع من أخذ الأولى
أعلنت الصحة عن إمكانية حجز موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا بعد مضي ثلاثة أسابيع على الأقل من أخذ الجرعة الأولى.
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الصحة تعلن: حجز الجرعة الثانية متاح بعد 3 أسابيع من أخذ الأولىعبدالله البرقاوي سبق 2021-07-19
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
03:12 PM
اخر تعديل
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
08:16 PM
الصحة تعلن: حجز الجرعة الثانية متاح بعد 3 أسابيع من أخذ الأولى
أعلنت الصحة عن إمكانية حجز موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا بعد مضي ثلاثة أسابيع على الأقل من أخذ الجرعة الأولى.
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