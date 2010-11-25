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تحسبًا للأمطار.. 21 مركز إسناد ونقطة ارتكاز جاهزة للتعامل مع آثار الهطولات بجدة

لضمان سرعة تصريف ورفع المياه المتوقع تجمعها في التقاطعات والشوارع بالمحافظة

رفعت أمانة محافظة جدة من مستوى جاهزيتها لخطة الأمطار، بالاستعداد المبكر للموسم من خلال حصر المواقع الحرجة وصيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد؛ لضمان سرعة تصريف ورفع المياه المتوقع تجمعها في التقاطعات والشوارع الرئيسية والداخلية.

وشملت الاستعدادات أعمال الرصد والمكافحة الحشرية للوقاية من حمى الضنك؛ في حين تتزامن الخطة الموسمية مع تواصل جهود الأمانة في تنفيذ مشروعات شبكة تصريف مياه الأمطار ضمن عدد من مشاريع المرحلة الأولى في أنحاء المحافظة، والتي شملت وضع الحلول العاجلة للمواقع الحرجة.

حيث تُواصل الأمانة استعداداتها لموسم الأمطار الحالي، بتكثيف الجهود الميدانية ونشر فِرَق العمل والمعدات المشاركة في الخطة الموسمية، وتوزيعها على 21 مركز إسناد ونقطة ارتكاز في نطاق 19 بلدية فرعية؛ وذلك للتعامل مع الآثار التي قد تنجم عن الأمطار حال هطولها.

وبيّنت الأمانة أنها نسّقت مع الشركاء في الجهات الحكومية الأخرى ممثلة في مركز الأزمات والكوارث بالإمارة والدفاع المدني والمرور والشرطة والهيئة العامة للأرصاد وشركة الكهرباء، كما يجري الاستفادة من نظام "ماطر" لتوفير المعلومات الكافية عن حالة الطقس المتوقعة لمحافظة جدة.

وكانت لجنة الأمطار الدائمة بالأمانة قد خصصت نحو 3 آلاف عامل على فترتين صباحية ومسائية، وأكثر من 2700 معدة وآلية موزعة على مراكز الإسناد ونقاط الارتكاز بنطاق 19 بلدية فرعية؛ للتعامل مع آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من الطرق والشوارع؛ لا سيما المواقع الحرجة منها.

يُذكر أن لجنة الأمطار بأمانة جدة تعقد اجتماعًا دوريًّا كلما دعت الحاجة لمناقشة الخطة التنفيذية لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأمطار المتوقع هطولها على المحافظة، ويجري مناقشة الاستعدادات والخطط المعتمدة وآلية التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة؛ وذلك لرفع الجاهزية الكاملة لتنفيذ الأعمال الميدانية وفق الخطط المقررة.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحسبًا للأمطار.. 21 مركز إسناد ونقطة ارتكاز جاهزة للتعامل مع آثار الهطولات بجدة
سبق

رفعت أمانة محافظة جدة من مستوى جاهزيتها لخطة الأمطار، بالاستعداد المبكر للموسم من خلال حصر المواقع الحرجة وصيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد؛ لضمان سرعة تصريف ورفع المياه المتوقع تجمعها في التقاطعات والشوارع الرئيسية والداخلية.

وشملت الاستعدادات أعمال الرصد والمكافحة الحشرية للوقاية من حمى الضنك؛ في حين تتزامن الخطة الموسمية مع تواصل جهود الأمانة في تنفيذ مشروعات شبكة تصريف مياه الأمطار ضمن عدد من مشاريع المرحلة الأولى في أنحاء المحافظة، والتي شملت وضع الحلول العاجلة للمواقع الحرجة.

حيث تُواصل الأمانة استعداداتها لموسم الأمطار الحالي، بتكثيف الجهود الميدانية ونشر فِرَق العمل والمعدات المشاركة في الخطة الموسمية، وتوزيعها على 21 مركز إسناد ونقطة ارتكاز في نطاق 19 بلدية فرعية؛ وذلك للتعامل مع الآثار التي قد تنجم عن الأمطار حال هطولها.

وبيّنت الأمانة أنها نسّقت مع الشركاء في الجهات الحكومية الأخرى ممثلة في مركز الأزمات والكوارث بالإمارة والدفاع المدني والمرور والشرطة والهيئة العامة للأرصاد وشركة الكهرباء، كما يجري الاستفادة من نظام "ماطر" لتوفير المعلومات الكافية عن حالة الطقس المتوقعة لمحافظة جدة.

وكانت لجنة الأمطار الدائمة بالأمانة قد خصصت نحو 3 آلاف عامل على فترتين صباحية ومسائية، وأكثر من 2700 معدة وآلية موزعة على مراكز الإسناد ونقاط الارتكاز بنطاق 19 بلدية فرعية؛ للتعامل مع آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من الطرق والشوارع؛ لا سيما المواقع الحرجة منها.

يُذكر أن لجنة الأمطار بأمانة جدة تعقد اجتماعًا دوريًّا كلما دعت الحاجة لمناقشة الخطة التنفيذية لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأمطار المتوقع هطولها على المحافظة، ويجري مناقشة الاستعدادات والخطط المعتمدة وآلية التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة؛ وذلك لرفع الجاهزية الكاملة لتنفيذ الأعمال الميدانية وفق الخطط المقررة.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
02:04 PM

تحسبًا للأمطار.. 21 مركز إسناد ونقطة ارتكاز جاهزة للتعامل مع آثار الهطولات بجدة

لضمان سرعة تصريف ورفع المياه المتوقع تجمعها في التقاطعات والشوارع بالمحافظة

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عبدالله الراجحي - جدة
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1,448

رفعت أمانة محافظة جدة من مستوى جاهزيتها لخطة الأمطار، بالاستعداد المبكر للموسم من خلال حصر المواقع الحرجة وصيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد؛ لضمان سرعة تصريف ورفع المياه المتوقع تجمعها في التقاطعات والشوارع الرئيسية والداخلية.

وشملت الاستعدادات أعمال الرصد والمكافحة الحشرية للوقاية من حمى الضنك؛ في حين تتزامن الخطة الموسمية مع تواصل جهود الأمانة في تنفيذ مشروعات شبكة تصريف مياه الأمطار ضمن عدد من مشاريع المرحلة الأولى في أنحاء المحافظة، والتي شملت وضع الحلول العاجلة للمواقع الحرجة.

حيث تُواصل الأمانة استعداداتها لموسم الأمطار الحالي، بتكثيف الجهود الميدانية ونشر فِرَق العمل والمعدات المشاركة في الخطة الموسمية، وتوزيعها على 21 مركز إسناد ونقطة ارتكاز في نطاق 19 بلدية فرعية؛ وذلك للتعامل مع الآثار التي قد تنجم عن الأمطار حال هطولها.

وبيّنت الأمانة أنها نسّقت مع الشركاء في الجهات الحكومية الأخرى ممثلة في مركز الأزمات والكوارث بالإمارة والدفاع المدني والمرور والشرطة والهيئة العامة للأرصاد وشركة الكهرباء، كما يجري الاستفادة من نظام "ماطر" لتوفير المعلومات الكافية عن حالة الطقس المتوقعة لمحافظة جدة.

وكانت لجنة الأمطار الدائمة بالأمانة قد خصصت نحو 3 آلاف عامل على فترتين صباحية ومسائية، وأكثر من 2700 معدة وآلية موزعة على مراكز الإسناد ونقاط الارتكاز بنطاق 19 بلدية فرعية؛ للتعامل مع آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من الطرق والشوارع؛ لا سيما المواقع الحرجة منها.

يُذكر أن لجنة الأمطار بأمانة جدة تعقد اجتماعًا دوريًّا كلما دعت الحاجة لمناقشة الخطة التنفيذية لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأمطار المتوقع هطولها على المحافظة، ويجري مناقشة الاستعدادات والخطط المعتمدة وآلية التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة؛ وذلك لرفع الجاهزية الكاملة لتنفيذ الأعمال الميدانية وفق الخطط المقررة.

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