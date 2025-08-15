رصد مؤسسة تخزّن منتجات تجميلية بالرياض دون اتباع الاشتراطات

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤسسة غير مرخصة في الرياض تقوم بتخزين وتداول منتجات تجميلية دون اتباع اشتراطات التخزين السليم.
وقامت "الهيئة" بضبط 300 ألف عبوة قبل إحالة المنشأة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤسسة غير مرخصة في الرياض تقوم بتخزين وتداول منتجات تجميلية دون اتباع اشتراطات التخزين السليم.
وقامت "الهيئة" بضبط 300 ألف عبوة قبل إحالة المنشأة لاستكمال الإجراءات اللازمة.الهيئة العامة للغذاء والدواء الرياض
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤسسة غير مرخصة في الرياض تقوم بتخزين وتداول منتجات تجميلية دون اتباع اشتراطات التخزين السليم.
وقامت "الهيئة" بضبط 300 ألف عبوة قبل إحالة المنشأة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤسسة غير مرخصة في الرياض تقوم بتخزين وتداول منتجات تجميلية دون اتباع اشتراطات التخزين السليم.
وقامت "الهيئة" بضبط 300 ألف عبوة قبل إحالة المنشأة لاستكمال الإجراءات اللازمة.