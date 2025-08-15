النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1528 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1413 إصابة

رصد مؤسسة تخزّن منتجات تجميلية بالرياض دون اتباع الاشتراطات

"الغذاء والدواء" ضبطت 300 ألف عبوة وأحالتها لاستكمال الإجراءات

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤسسة غير مرخصة في الرياض تقوم بتخزين وتداول منتجات تجميلية دون اتباع اشتراطات التخزين السليم.

وقامت "الهيئة" بضبط 300 ألف عبوة قبل إحالة المنشأة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

الهيئة العامة للغذاء والدواء الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رصد مؤسسة تخزّن منتجات تجميلية بالرياض دون اتباع الاشتراطات
سبق

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤسسة غير مرخصة في الرياض تقوم بتخزين وتداول منتجات تجميلية دون اتباع اشتراطات التخزين السليم.

وقامت "الهيئة" بضبط 300 ألف عبوة قبل إحالة المنشأة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
02:22 PM

رصد مؤسسة تخزّن منتجات تجميلية بالرياض دون اتباع الاشتراطات

"الغذاء والدواء" ضبطت 300 ألف عبوة وأحالتها لاستكمال الإجراءات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
661

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤسسة غير مرخصة في الرياض تقوم بتخزين وتداول منتجات تجميلية دون اتباع اشتراطات التخزين السليم.

وقامت "الهيئة" بضبط 300 ألف عبوة قبل إحالة المنشأة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,926
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,307
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,275
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,668

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة