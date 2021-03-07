موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي

اعتداءات إرهابية متوالية من الميليشيات الحوثية تجاه المدنيين بالسعودية