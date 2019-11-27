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23 % من المواطنين ليس لديهم معرفة كافية حول اكتتاب أرامكو

وفق استطلاع أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام استطلاعًا لآراء المواطنين حول طرح أسهم شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام.

وقد شارك في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت (2097) مواطنًا من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الذكور منهم (53%)، والإناث (47%).

وقد تم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.

وقد جاءت نتيجة الاستطلاع بأن غالبية المواطنين السعوديين يرون أن طرح أسهم شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام سيدعم الاقتصاد السعودي بنسبة مثّلت 72%، بينما 5% لا يرون ذلك، و23% ليس لديهم معرفة كافية حول موضوع الاكتتاب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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23 % من المواطنين ليس لديهم معرفة كافية حول اكتتاب أرامكو
سبق

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام استطلاعًا لآراء المواطنين حول طرح أسهم شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام.

وقد شارك في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت (2097) مواطنًا من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الذكور منهم (53%)، والإناث (47%).

وقد تم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.

وقد جاءت نتيجة الاستطلاع بأن غالبية المواطنين السعوديين يرون أن طرح أسهم شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام سيدعم الاقتصاد السعودي بنسبة مثّلت 72%، بينما 5% لا يرون ذلك، و23% ليس لديهم معرفة كافية حول موضوع الاكتتاب.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
05:19 PM

23 % من المواطنين ليس لديهم معرفة كافية حول اكتتاب أرامكو

وفق استطلاع أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام

A A A
عيسى الحربي - الرياض
13
9,280

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام استطلاعًا لآراء المواطنين حول طرح أسهم شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام.

وقد شارك في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت (2097) مواطنًا من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الذكور منهم (53%)، والإناث (47%).

وقد تم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.

وقد جاءت نتيجة الاستطلاع بأن غالبية المواطنين السعوديين يرون أن طرح أسهم شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام سيدعم الاقتصاد السعودي بنسبة مثّلت 72%، بينما 5% لا يرون ذلك، و23% ليس لديهم معرفة كافية حول موضوع الاكتتاب.

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