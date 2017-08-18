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"تعليم عسير" تقف على توزيع المقررات الدراسية بالمستودعات الرئيسية بأبها

جهود كبيرة للالتزام بالخطة الموضوعة لتحقيق بداية جادة للعام الدراسي الجديد

وقف مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، صباح اليوم (الأحد)، على سير توزيع المقررات الدراسية في المستودعات الرئيسة بأبها، بحضور مديري المكاتب والإدارات ذات العلاقة؛ فيما ثمّن لفِرَق العمل جهودَها الرامية إلى إيصال كل المقررات للمدارس؛ وفقًا للخطة الزمنية المُعَدّة لذلك، وصولًا إلى بداية جادة للعام الدراسي الجديد.

يأتي ذلك تزامنًا مع زيارة المساعد للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة، للمستودع الفرعي في محافظة أحد رفيدة، والمساعد للخدمات المساندة محمد ثامر للمستودع الفرعي في محافظة خميس مشيط.

من جهته أوضح مدير إدارة التخطيط والتطوير إسماعيل الجوني، أنه تم اعتماد خطة للتوزيع تشمل كل المكاتب والقطاعات للبنين والبنات، تعمل على تنفيذها فِرَق عمل من الإدارة العامة وبشراكة فاعلة من قادة وقائدات المكاتب والمستودعات، والإدارات ذات العلاقة، وصولًا إلى اكتمال التوزيع لجميع مدارس المنطقة؛ لافتًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وبما يضمن انطلاق الدراسة في موعدها دون عوائق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم عسير" تقف على توزيع المقررات الدراسية بالمستودعات الرئيسية بأبها
سبق

وقف مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، صباح اليوم (الأحد)، على سير توزيع المقررات الدراسية في المستودعات الرئيسة بأبها، بحضور مديري المكاتب والإدارات ذات العلاقة؛ فيما ثمّن لفِرَق العمل جهودَها الرامية إلى إيصال كل المقررات للمدارس؛ وفقًا للخطة الزمنية المُعَدّة لذلك، وصولًا إلى بداية جادة للعام الدراسي الجديد.

يأتي ذلك تزامنًا مع زيارة المساعد للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة، للمستودع الفرعي في محافظة أحد رفيدة، والمساعد للخدمات المساندة محمد ثامر للمستودع الفرعي في محافظة خميس مشيط.

من جهته أوضح مدير إدارة التخطيط والتطوير إسماعيل الجوني، أنه تم اعتماد خطة للتوزيع تشمل كل المكاتب والقطاعات للبنين والبنات، تعمل على تنفيذها فِرَق عمل من الإدارة العامة وبشراكة فاعلة من قادة وقائدات المكاتب والمستودعات، والإدارات ذات العلاقة، وصولًا إلى اكتمال التوزيع لجميع مدارس المنطقة؛ لافتًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وبما يضمن انطلاق الدراسة في موعدها دون عوائق.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
02:04 PM

"تعليم عسير" تقف على توزيع المقررات الدراسية بالمستودعات الرئيسية بأبها

جهود كبيرة للالتزام بالخطة الموضوعة لتحقيق بداية جادة للعام الدراسي الجديد

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بندر آل عوض - عسير
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1,272

وقف مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، صباح اليوم (الأحد)، على سير توزيع المقررات الدراسية في المستودعات الرئيسة بأبها، بحضور مديري المكاتب والإدارات ذات العلاقة؛ فيما ثمّن لفِرَق العمل جهودَها الرامية إلى إيصال كل المقررات للمدارس؛ وفقًا للخطة الزمنية المُعَدّة لذلك، وصولًا إلى بداية جادة للعام الدراسي الجديد.

يأتي ذلك تزامنًا مع زيارة المساعد للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة، للمستودع الفرعي في محافظة أحد رفيدة، والمساعد للخدمات المساندة محمد ثامر للمستودع الفرعي في محافظة خميس مشيط.

من جهته أوضح مدير إدارة التخطيط والتطوير إسماعيل الجوني، أنه تم اعتماد خطة للتوزيع تشمل كل المكاتب والقطاعات للبنين والبنات، تعمل على تنفيذها فِرَق عمل من الإدارة العامة وبشراكة فاعلة من قادة وقائدات المكاتب والمستودعات، والإدارات ذات العلاقة، وصولًا إلى اكتمال التوزيع لجميع مدارس المنطقة؛ لافتًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وبما يضمن انطلاق الدراسة في موعدها دون عوائق.

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