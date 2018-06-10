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القبض على مغرد أساء لأبناء المنطقة الجنوبية

أعلنت وزارة الداخلية القبض على شخص؛ بث تغريدات مسيئة لأبناء المنطقة الجنوبية عبر حسابه في تويتر.

وكان الشخص قد نشر تغريدات، احتوت على عبارات تهدد اللحمة الوطنية، وتثير النعرات، وتطعن في الأعراض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على مغرد أساء لأبناء المنطقة الجنوبية
سبق

أعلنت وزارة الداخلية القبض على شخص؛ بث تغريدات مسيئة لأبناء المنطقة الجنوبية عبر حسابه في تويتر.

وكان الشخص قد نشر تغريدات، احتوت على عبارات تهدد اللحمة الوطنية، وتثير النعرات، وتطعن في الأعراض.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
09:36 PM

القبض على مغرد أساء لأبناء المنطقة الجنوبية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
39
23,438

أعلنت وزارة الداخلية القبض على شخص؛ بث تغريدات مسيئة لأبناء المنطقة الجنوبية عبر حسابه في تويتر.

وكان الشخص قد نشر تغريدات، احتوت على عبارات تهدد اللحمة الوطنية، وتثير النعرات، وتطعن في الأعراض.

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