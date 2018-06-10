القبض على مغرد أساء لأبناء المنطقة الجنوبية

أعلنت وزارة الداخلية القبض على شخص؛ بث تغريدات مسيئة لأبناء المنطقة الجنوبية عبر حسابه في تويتر.
وكان الشخص قد نشر تغريدات، احتوت على عبارات تهدد اللحمة الوطنية، وتثير النعرات، وتطعن في الأعراض.
أعلنت وزارة الداخلية القبض على شخص؛ بث تغريدات مسيئة لأبناء المنطقة الجنوبية عبر حسابه في تويتر.
وكان الشخص قد نشر تغريدات، احتوت على عبارات تهدد اللحمة الوطنية، وتثير النعرات، وتطعن في الأعراض.
أعلنت وزارة الداخلية القبض على شخص؛ بث تغريدات مسيئة لأبناء المنطقة الجنوبية عبر حسابه في تويتر.
وكان الشخص قد نشر تغريدات، احتوت على عبارات تهدد اللحمة الوطنية، وتثير النعرات، وتطعن في الأعراض.
أعلنت وزارة الداخلية القبض على شخص؛ بث تغريدات مسيئة لأبناء المنطقة الجنوبية عبر حسابه في تويتر.
وكان الشخص قد نشر تغريدات، احتوت على عبارات تهدد اللحمة الوطنية، وتثير النعرات، وتطعن في الأعراض.