استقبلت صحة المدينة المنوّرة، أول متبرع متعافٍ من ‫فيروس كورونا المستجد؛ وذلك للتبرع ببلازما الدم، وللمشاركة في الدراسة البحثية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة لعلاج الحالات الحرجة من المصابين بالفيروس.

شاهد من المدينة: استقبال أول متعافي "كورونا" متبرع ببلازما الدم خالد الشاماني سبق 2020-05-03 استقبلت صحة المدينة المنوّرة، أول متبرع متعافٍ من ‫فيروس كورونا المستجد؛ وذلك للتبرع ببلازما الدم، وللمشاركة في الدراسة البحثية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة لعلاج الحالات الحرجة من المصابين بالفيروس.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 10:38 AM

شاهد من المدينة: استقبال أول متعافي "كورونا" متبرع ببلازما الدم يشارك في الدراسة البحثية المعتمدة من "الصحة" للحالات الحرجة





A A A





1 مشاركة

استقبلت صحة المدينة المنوّرة، أول متبرع متعافٍ من ‫فيروس كورونا المستجد؛ وذلك للتبرع ببلازما الدم، وللمشاركة في الدراسة البحثية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة لعلاج الحالات الحرجة من المصابين بالفيروس.