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شاهد من المدينة: استقبال أول متعافي "كورونا" متبرع ببلازما الدم

يشارك في الدراسة البحثية المعتمدة من "الصحة" للحالات الحرجة

استقبلت صحة المدينة المنوّرة، أول متبرع متعافٍ من ‫فيروس كورونا المستجد؛ وذلك للتبرع ببلازما الدم، وللمشاركة في الدراسة البحثية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة لعلاج الحالات الحرجة من المصابين بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد صحة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من المدينة: استقبال أول متعافي "كورونا" متبرع ببلازما الدم
سبق

استقبلت صحة المدينة المنوّرة، أول متبرع متعافٍ من ‫فيروس كورونا المستجد؛ وذلك للتبرع ببلازما الدم، وللمشاركة في الدراسة البحثية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة لعلاج الحالات الحرجة من المصابين بالفيروس.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
10:38 AM

شاهد من المدينة: استقبال أول متعافي "كورونا" متبرع ببلازما الدم

يشارك في الدراسة البحثية المعتمدة من "الصحة" للحالات الحرجة

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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1,832

استقبلت صحة المدينة المنوّرة، أول متبرع متعافٍ من ‫فيروس كورونا المستجد؛ وذلك للتبرع ببلازما الدم، وللمشاركة في الدراسة البحثية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة لعلاج الحالات الحرجة من المصابين بالفيروس.

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