استقبلت صحة المدينة المنوّرة، أول متبرع متعافٍ من فيروس كورونا المستجد؛ وذلك للتبرع ببلازما الدم، وللمشاركة في الدراسة البحثية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة لعلاج الحالات الحرجة من المصابين بالفيروس.
شاهد من المدينة: استقبال أول متعافي "كورونا" متبرع ببلازما الدم
يشارك في الدراسة البحثية المعتمدة من "الصحة" للحالات الحرجة
استقبلت صحة المدينة المنوّرة، أول متبرع متعافٍ من فيروس كورونا المستجد؛ وذلك للتبرع ببلازما الدم، وللمشاركة في الدراسة البحثية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة لعلاج الحالات الحرجة من المصابين بالفيروس.فيروس كورونا الجديد صحة المدينة المنورة
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شاهد من المدينة: استقبال أول متعافي "كورونا" متبرع ببلازما الدمخالد الشاماني سبق 2020-05-03
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
10:38 AM
شاهد من المدينة: استقبال أول متعافي "كورونا" متبرع ببلازما الدم
يشارك في الدراسة البحثية المعتمدة من "الصحة" للحالات الحرجة
استقبلت صحة المدينة المنوّرة، أول متبرع متعافٍ من فيروس كورونا المستجد؛ وذلك للتبرع ببلازما الدم، وللمشاركة في الدراسة البحثية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة لعلاج الحالات الحرجة من المصابين بالفيروس.
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