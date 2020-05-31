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بسبب كورونا.. طيران الإمارات يسرّح عددًا من الموظفين

تعهدت بمعاملتهم بطريقة عادلة

أعلنت شركة طيران الإمارات تسريح عدد من موظفيها بسبب تداعيات فيروس كورونا وتأثيره على قطاع الطيران حول العالم، وتعهدت بمعاملتهم بطريقة عادلة، والتأكد من أنهم يتلقّون المتابعة اللازمة.

وقال المتحدث باسم الشركة في بيان: "على الرغم من العودة التدريجية لتشغيل رحلاتنا في هذه الأوقات الصعبة وضمن إطار من الالتزام التام بالإجراءات الوقائية؛ تبقى حقيقة أن الجائحة العالمية لفيروس كوفيد-19 تركت آثارًا سلبية عميقة على كثير من القطاعات الاقتصادية حول العالم".

ولفت المتحدث إلى أنه "على الرغم من القيام بكل ما هو ممكن للحفاظ على كافة أعضاء الفريق (الشركة)، وبعد مراجعة كافة السيناريوهات المحتملة، كان من المحتّم اتخاذ قرار بالغ الصعوبة بإنهاء خدمات مجموعة من أعضاء فريقنا".

وتابع المتحدث: "ومع صعوبة القرار الذي تم اتخاذه، نؤكد التزامنا بالعمل بقصارى جهدنا للحفاظ على جميع موظفينا كلما كان ذلك ممكنًا، كما أننا سنعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم المتاحة لكل الموظفين المتأثرين والاهتمام بهم بكل السبل المتاحة، فيما سنواصل تقييم الوضع للتكيف مع هذه المرحلة".

فيروس كورونا الجديد

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بسبب كورونا.. طيران الإمارات يسرّح عددًا من الموظفين
سبق

أعلنت شركة طيران الإمارات تسريح عدد من موظفيها بسبب تداعيات فيروس كورونا وتأثيره على قطاع الطيران حول العالم، وتعهدت بمعاملتهم بطريقة عادلة، والتأكد من أنهم يتلقّون المتابعة اللازمة.

وقال المتحدث باسم الشركة في بيان: "على الرغم من العودة التدريجية لتشغيل رحلاتنا في هذه الأوقات الصعبة وضمن إطار من الالتزام التام بالإجراءات الوقائية؛ تبقى حقيقة أن الجائحة العالمية لفيروس كوفيد-19 تركت آثارًا سلبية عميقة على كثير من القطاعات الاقتصادية حول العالم".

ولفت المتحدث إلى أنه "على الرغم من القيام بكل ما هو ممكن للحفاظ على كافة أعضاء الفريق (الشركة)، وبعد مراجعة كافة السيناريوهات المحتملة، كان من المحتّم اتخاذ قرار بالغ الصعوبة بإنهاء خدمات مجموعة من أعضاء فريقنا".

وتابع المتحدث: "ومع صعوبة القرار الذي تم اتخاذه، نؤكد التزامنا بالعمل بقصارى جهدنا للحفاظ على جميع موظفينا كلما كان ذلك ممكنًا، كما أننا سنعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم المتاحة لكل الموظفين المتأثرين والاهتمام بهم بكل السبل المتاحة، فيما سنواصل تقييم الوضع للتكيف مع هذه المرحلة".

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
06:54 PM

بسبب كورونا.. طيران الإمارات يسرّح عددًا من الموظفين

تعهدت بمعاملتهم بطريقة عادلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة طيران الإمارات تسريح عدد من موظفيها بسبب تداعيات فيروس كورونا وتأثيره على قطاع الطيران حول العالم، وتعهدت بمعاملتهم بطريقة عادلة، والتأكد من أنهم يتلقّون المتابعة اللازمة.

وقال المتحدث باسم الشركة في بيان: "على الرغم من العودة التدريجية لتشغيل رحلاتنا في هذه الأوقات الصعبة وضمن إطار من الالتزام التام بالإجراءات الوقائية؛ تبقى حقيقة أن الجائحة العالمية لفيروس كوفيد-19 تركت آثارًا سلبية عميقة على كثير من القطاعات الاقتصادية حول العالم".

ولفت المتحدث إلى أنه "على الرغم من القيام بكل ما هو ممكن للحفاظ على كافة أعضاء الفريق (الشركة)، وبعد مراجعة كافة السيناريوهات المحتملة، كان من المحتّم اتخاذ قرار بالغ الصعوبة بإنهاء خدمات مجموعة من أعضاء فريقنا".

وتابع المتحدث: "ومع صعوبة القرار الذي تم اتخاذه، نؤكد التزامنا بالعمل بقصارى جهدنا للحفاظ على جميع موظفينا كلما كان ذلك ممكنًا، كما أننا سنعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم المتاحة لكل الموظفين المتأثرين والاهتمام بهم بكل السبل المتاحة، فيما سنواصل تقييم الوضع للتكيف مع هذه المرحلة".

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