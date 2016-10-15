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"البيئة": "القنفذة" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية

سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة يوم أمس

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محافظة "القنفذة" في مكة المكرّمة، سجّلت أعلى كمية هطول مطري يوم أمس الإثنين.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": سجّلت محطات #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة للرصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة، يوم أمس الإثنين، في خميس حرب/القنفذة بمنطقة #مكة_المكرّمة.

البيئة القنفذة أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة": "القنفذة" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية
سبق

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محافظة "القنفذة" في مكة المكرّمة، سجّلت أعلى كمية هطول مطري يوم أمس الإثنين.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": سجّلت محطات #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة للرصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة، يوم أمس الإثنين، في خميس حرب/القنفذة بمنطقة #مكة_المكرّمة.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
10:18 AM

"البيئة": "القنفذة" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية

سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة يوم أمس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,932

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محافظة "القنفذة" في مكة المكرّمة، سجّلت أعلى كمية هطول مطري يوم أمس الإثنين.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": سجّلت محطات #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة للرصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة، يوم أمس الإثنين، في خميس حرب/القنفذة بمنطقة #مكة_المكرّمة.

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