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حصيلة أسبوع.. ضبط 13795 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

"الداخلية" تتوعد بمعاقبة كل مَن يسهّل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 16 / 2 / 1443 هـ؛ الموافق 23 / 9 / 2021 م، حتى 22 / 2 / 1443هـ؛ الموافق 29 / 9 / 2021م، عن ضبط (13795) مخالفاً؛ منهم (5749) مخالفاً لنظام الإقامة، و(6228) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1818) مخالفاً لنظام العمل، وذلك في مناطق المملكة كافة.

وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (270) شخصاً؛ (35%) منهم يمنيو الجنسية، و(62%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تمّ ضبط (21) شخصاً؛ لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتمّ ضبط (54) متورّطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (84231) وافداً مخالفاً؛ منهم (75196) رجلاً، و(9035) امرأة.

وتمّت إحالة (69176) مخالفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3392) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10081) مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمُخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حصيلة أسبوع.. ضبط 13795 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
سبق

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 16 / 2 / 1443 هـ؛ الموافق 23 / 9 / 2021 م، حتى 22 / 2 / 1443هـ؛ الموافق 29 / 9 / 2021م، عن ضبط (13795) مخالفاً؛ منهم (5749) مخالفاً لنظام الإقامة، و(6228) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1818) مخالفاً لنظام العمل، وذلك في مناطق المملكة كافة.

وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (270) شخصاً؛ (35%) منهم يمنيو الجنسية، و(62%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تمّ ضبط (21) شخصاً؛ لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتمّ ضبط (54) متورّطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (84231) وافداً مخالفاً؛ منهم (75196) رجلاً، و(9035) امرأة.

وتمّت إحالة (69176) مخالفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3392) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10081) مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمُخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
01:19 PM

حصيلة أسبوع.. ضبط 13795 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

"الداخلية" تتوعد بمعاقبة كل مَن يسهّل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 16 / 2 / 1443 هـ؛ الموافق 23 / 9 / 2021 م، حتى 22 / 2 / 1443هـ؛ الموافق 29 / 9 / 2021م، عن ضبط (13795) مخالفاً؛ منهم (5749) مخالفاً لنظام الإقامة، و(6228) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1818) مخالفاً لنظام العمل، وذلك في مناطق المملكة كافة.

وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (270) شخصاً؛ (35%) منهم يمنيو الجنسية، و(62%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تمّ ضبط (21) شخصاً؛ لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتمّ ضبط (54) متورّطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (84231) وافداً مخالفاً؛ منهم (75196) رجلاً، و(9035) امرأة.

وتمّت إحالة (69176) مخالفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3392) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10081) مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمُخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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