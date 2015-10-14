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الرميان: سعر برميل النفط كان سيقفز لـ130 دولارًا لولا تدخلنا

قال: "أرامكو السعودية" ضبطت السوق بعد هجمات سبتمبر الماضي

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة "أرامكو" ياسر الرميان: إن أسعار النفط كانت ستصل إلى 130 دولارًا للبرميل؛ لولا التحرك السريع لـ"أرامكو السعودية" لضبط سوق النفط بعد هجمات سبتمبر الماضي.

وخلال #المنتدى_السعودي_الروسي للرؤساء التنفيذيين المنعقد اليوم على هامش الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرياض قال الرميان: إن أسعار البترول ارتفعت بعد الهجمات بنسبة 20%، وبعد التحليلات التي أجرتها "أرامكو"، وجدت أنه في حال عدم القدرة على عودة الإنتاج، كانت الأسعار سترتفع في الشهر الأول بنسبة 30% إضافية، وفي الشهر الثاني 30% إضافية؛ مما يعني صعود أسعار البترول فوق 130 دولارًا.

وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط لمستويات الـ130 دولارًا؛ تعني وجود كساد عالمي؛ مشددًا على أن الهجمات على مرافق "أرامكو" كانت موجهة للاقتصاد العالمي وليس للسعودية؛ حيث أوقفت 5% من الاقتصاد العالمي.

وأكد أنه في حال شهدت السعودية مخاطر عالية؛ يعني هذا أن العالم كله في مخاطر عالية أيضًا؛ مضيفًا "اجتمع كل العالم على شيء واحد.. أن هذه المنطقة يجب أن تكون أأمن مناطق العالم".

وكان #المنتدى_السعودي_الروسي قد شهد توقيع 17 مذكرة تفاهم بين جهات سعودية وروسية في مجالات الطاقة والتقنية والنقل وضمن المنتدى سلّمت #هيئة_الاستثمار 4 رخص استثمارية لشركات روسية في أنشطة البناء والتطوير العقاري والاستشارات الإدارية وتقنية المعلومات.

أرامكو أسعار النفط النفط المنتدى السعودي الروسي بوتين في السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرميان: سعر برميل النفط كان سيقفز لـ130 دولارًا لولا تدخلنا
سبق

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة "أرامكو" ياسر الرميان: إن أسعار النفط كانت ستصل إلى 130 دولارًا للبرميل؛ لولا التحرك السريع لـ"أرامكو السعودية" لضبط سوق النفط بعد هجمات سبتمبر الماضي.

وخلال #المنتدى_السعودي_الروسي للرؤساء التنفيذيين المنعقد اليوم على هامش الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرياض قال الرميان: إن أسعار البترول ارتفعت بعد الهجمات بنسبة 20%، وبعد التحليلات التي أجرتها "أرامكو"، وجدت أنه في حال عدم القدرة على عودة الإنتاج، كانت الأسعار سترتفع في الشهر الأول بنسبة 30% إضافية، وفي الشهر الثاني 30% إضافية؛ مما يعني صعود أسعار البترول فوق 130 دولارًا.

وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط لمستويات الـ130 دولارًا؛ تعني وجود كساد عالمي؛ مشددًا على أن الهجمات على مرافق "أرامكو" كانت موجهة للاقتصاد العالمي وليس للسعودية؛ حيث أوقفت 5% من الاقتصاد العالمي.

وأكد أنه في حال شهدت السعودية مخاطر عالية؛ يعني هذا أن العالم كله في مخاطر عالية أيضًا؛ مضيفًا "اجتمع كل العالم على شيء واحد.. أن هذه المنطقة يجب أن تكون أأمن مناطق العالم".

وكان #المنتدى_السعودي_الروسي قد شهد توقيع 17 مذكرة تفاهم بين جهات سعودية وروسية في مجالات الطاقة والتقنية والنقل وضمن المنتدى سلّمت #هيئة_الاستثمار 4 رخص استثمارية لشركات روسية في أنشطة البناء والتطوير العقاري والاستشارات الإدارية وتقنية المعلومات.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
01:14 PM

الرميان: سعر برميل النفط كان سيقفز لـ130 دولارًا لولا تدخلنا

قال: "أرامكو السعودية" ضبطت السوق بعد هجمات سبتمبر الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة "أرامكو" ياسر الرميان: إن أسعار النفط كانت ستصل إلى 130 دولارًا للبرميل؛ لولا التحرك السريع لـ"أرامكو السعودية" لضبط سوق النفط بعد هجمات سبتمبر الماضي.

وخلال #المنتدى_السعودي_الروسي للرؤساء التنفيذيين المنعقد اليوم على هامش الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرياض قال الرميان: إن أسعار البترول ارتفعت بعد الهجمات بنسبة 20%، وبعد التحليلات التي أجرتها "أرامكو"، وجدت أنه في حال عدم القدرة على عودة الإنتاج، كانت الأسعار سترتفع في الشهر الأول بنسبة 30% إضافية، وفي الشهر الثاني 30% إضافية؛ مما يعني صعود أسعار البترول فوق 130 دولارًا.

وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط لمستويات الـ130 دولارًا؛ تعني وجود كساد عالمي؛ مشددًا على أن الهجمات على مرافق "أرامكو" كانت موجهة للاقتصاد العالمي وليس للسعودية؛ حيث أوقفت 5% من الاقتصاد العالمي.

وأكد أنه في حال شهدت السعودية مخاطر عالية؛ يعني هذا أن العالم كله في مخاطر عالية أيضًا؛ مضيفًا "اجتمع كل العالم على شيء واحد.. أن هذه المنطقة يجب أن تكون أأمن مناطق العالم".

وكان #المنتدى_السعودي_الروسي قد شهد توقيع 17 مذكرة تفاهم بين جهات سعودية وروسية في مجالات الطاقة والتقنية والنقل وضمن المنتدى سلّمت #هيئة_الاستثمار 4 رخص استثمارية لشركات روسية في أنشطة البناء والتطوير العقاري والاستشارات الإدارية وتقنية المعلومات.

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