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مصر تثمن عاليًا إجراءات المملكة في قضية خاشقجي

أعربت عن أملها بالتزام الأطراف بالمسار الحالي بعيداً عن التسييس والمزايدات

ثمنت مصر عاليًا الإجراءات التي تتخذها المملكة في قضية مقتل المواطن الصحفي جمال خاشقجي، معربة عن أملها أن تلتزم جميع الأطراف المعنية بالمسار الحالي للقضية بعيدًا عن التسييس والمزايدات.

وقالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان أصدرته اليوم: إنها تابعت باهتمام بالغ ما أعلنته السلطات القضائية بالمملكة اليوم من نتائج التحقيقات في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، التي أبرزت جدية المملكة وشفافيتها فى إبراز الحقيقة.

وجددت مصر في البيان تأكيدها على كامل ثقتها في سلطات التحقيق بالمملكة، وأن ما قامت به من تحقيقات تمت في إطار من النزاهة والمصداقية.

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مصر تثمن عاليًا إجراءات المملكة في قضية خاشقجي
سبق

ثمنت مصر عاليًا الإجراءات التي تتخذها المملكة في قضية مقتل المواطن الصحفي جمال خاشقجي، معربة عن أملها أن تلتزم جميع الأطراف المعنية بالمسار الحالي للقضية بعيدًا عن التسييس والمزايدات.

وقالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان أصدرته اليوم: إنها تابعت باهتمام بالغ ما أعلنته السلطات القضائية بالمملكة اليوم من نتائج التحقيقات في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، التي أبرزت جدية المملكة وشفافيتها فى إبراز الحقيقة.

وجددت مصر في البيان تأكيدها على كامل ثقتها في سلطات التحقيق بالمملكة، وأن ما قامت به من تحقيقات تمت في إطار من النزاهة والمصداقية.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
10:35 PM

مصر تثمن عاليًا إجراءات المملكة في قضية خاشقجي

أعربت عن أملها بالتزام الأطراف بالمسار الحالي بعيداً عن التسييس والمزايدات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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ثمنت مصر عاليًا الإجراءات التي تتخذها المملكة في قضية مقتل المواطن الصحفي جمال خاشقجي، معربة عن أملها أن تلتزم جميع الأطراف المعنية بالمسار الحالي للقضية بعيدًا عن التسييس والمزايدات.

وقالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان أصدرته اليوم: إنها تابعت باهتمام بالغ ما أعلنته السلطات القضائية بالمملكة اليوم من نتائج التحقيقات في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، التي أبرزت جدية المملكة وشفافيتها فى إبراز الحقيقة.

وجددت مصر في البيان تأكيدها على كامل ثقتها في سلطات التحقيق بالمملكة، وأن ما قامت به من تحقيقات تمت في إطار من النزاهة والمصداقية.

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