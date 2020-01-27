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واحدة من بين 30 ألفًا.. تدخّل فوري ينقذ حياة سيدة وحملها من نزيف ببريدة

ضغط منخفض وقلب متسارع قوبل برعاية فائقة من فريق بالمستشفى المركزي

تَمَكّن أطباء الجراحة بمستشفى بريدة المركزي من إنهاء معاناة سيدة سعودية في مقتبل العمر (22 عامًا)، تعاني من حمل نازف خارج الرحم مصاحب للحمل السليم وآلام في البطن وانخفاض شديد في ضغط الدم، وتسارع في نبضات القلب، وهي حامل في بداية شهرها الثاني، في حالة نادرة تقع لسيدة واحدة من ثلاثين ألف حالة حمل.

وأفاد الطبيب المشرف على حالة المريضة الصحية، استشاري الجراحة والعامة والمناظير الدكتور عمرو الحديدي، أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من آلام في البطن، وانخفاض في ضغط الدم، وازدياد في نبضات القلب؛ حيث كانت المريضة حاملًا في بداية شهرها الثاني.

وأضاف: "على الفور تم عمل الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، التي بيّنت وجود حمل سليم مع اشتباه نزيف داخلي شديد بالبطن، مع أن المريضة كانت لا تشكو من أية إصابات قبل ذلك".

وأشار إلى أن الفريق الطبي المعالج قرر على الفور اتخاذ القرار بإجراء استكشاف للبطن ومعرفة سبب النزيف؛ حيث إن تحويلها إلى أقرب مستشفى للولادة، قد يعرّض حياتها وحياة الجنين للخطر.

واختتم: "بعد إجراء التدخل الجراحي الاستكشافي؛ تَبَيّن وجود حمل نازف خارج الرحم مصاحب للحمل السليم، وتم السيطرة على النزيف واستئصال الحمل النازف، ومتابعة المريضة تحت إشراف أطباء الجراحة واستشاري الولادة الدكتور جاويد، حتى خروجها بسلامة الله بعد تمام الشفاء مع سلامة حملها".

فريق طبي مستشفى بريدة المركزي بريدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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واحدة من بين 30 ألفًا.. تدخّل فوري ينقذ حياة سيدة وحملها من نزيف ببريدة
سبق

تَمَكّن أطباء الجراحة بمستشفى بريدة المركزي من إنهاء معاناة سيدة سعودية في مقتبل العمر (22 عامًا)، تعاني من حمل نازف خارج الرحم مصاحب للحمل السليم وآلام في البطن وانخفاض شديد في ضغط الدم، وتسارع في نبضات القلب، وهي حامل في بداية شهرها الثاني، في حالة نادرة تقع لسيدة واحدة من ثلاثين ألف حالة حمل.

وأفاد الطبيب المشرف على حالة المريضة الصحية، استشاري الجراحة والعامة والمناظير الدكتور عمرو الحديدي، أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من آلام في البطن، وانخفاض في ضغط الدم، وازدياد في نبضات القلب؛ حيث كانت المريضة حاملًا في بداية شهرها الثاني.

وأضاف: "على الفور تم عمل الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، التي بيّنت وجود حمل سليم مع اشتباه نزيف داخلي شديد بالبطن، مع أن المريضة كانت لا تشكو من أية إصابات قبل ذلك".

وأشار إلى أن الفريق الطبي المعالج قرر على الفور اتخاذ القرار بإجراء استكشاف للبطن ومعرفة سبب النزيف؛ حيث إن تحويلها إلى أقرب مستشفى للولادة، قد يعرّض حياتها وحياة الجنين للخطر.

واختتم: "بعد إجراء التدخل الجراحي الاستكشافي؛ تَبَيّن وجود حمل نازف خارج الرحم مصاحب للحمل السليم، وتم السيطرة على النزيف واستئصال الحمل النازف، ومتابعة المريضة تحت إشراف أطباء الجراحة واستشاري الولادة الدكتور جاويد، حتى خروجها بسلامة الله بعد تمام الشفاء مع سلامة حملها".

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
09:56 AM

واحدة من بين 30 ألفًا.. تدخّل فوري ينقذ حياة سيدة وحملها من نزيف ببريدة

ضغط منخفض وقلب متسارع قوبل برعاية فائقة من فريق بالمستشفى المركزي

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بدر العتيبي - القصيم
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تَمَكّن أطباء الجراحة بمستشفى بريدة المركزي من إنهاء معاناة سيدة سعودية في مقتبل العمر (22 عامًا)، تعاني من حمل نازف خارج الرحم مصاحب للحمل السليم وآلام في البطن وانخفاض شديد في ضغط الدم، وتسارع في نبضات القلب، وهي حامل في بداية شهرها الثاني، في حالة نادرة تقع لسيدة واحدة من ثلاثين ألف حالة حمل.

وأفاد الطبيب المشرف على حالة المريضة الصحية، استشاري الجراحة والعامة والمناظير الدكتور عمرو الحديدي، أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من آلام في البطن، وانخفاض في ضغط الدم، وازدياد في نبضات القلب؛ حيث كانت المريضة حاملًا في بداية شهرها الثاني.

وأضاف: "على الفور تم عمل الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، التي بيّنت وجود حمل سليم مع اشتباه نزيف داخلي شديد بالبطن، مع أن المريضة كانت لا تشكو من أية إصابات قبل ذلك".

وأشار إلى أن الفريق الطبي المعالج قرر على الفور اتخاذ القرار بإجراء استكشاف للبطن ومعرفة سبب النزيف؛ حيث إن تحويلها إلى أقرب مستشفى للولادة، قد يعرّض حياتها وحياة الجنين للخطر.

واختتم: "بعد إجراء التدخل الجراحي الاستكشافي؛ تَبَيّن وجود حمل نازف خارج الرحم مصاحب للحمل السليم، وتم السيطرة على النزيف واستئصال الحمل النازف، ومتابعة المريضة تحت إشراف أطباء الجراحة واستشاري الولادة الدكتور جاويد، حتى خروجها بسلامة الله بعد تمام الشفاء مع سلامة حملها".

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