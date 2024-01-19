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"تعليم مكة" تستعد لاستقبال أكثر من 382 ألف طالب وطالبة في 1538 مدرسة

1000 مشرف ومشرفة لمتابعة الانضباط في أول يوم دراسي للفصل الثاني

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة استعداداتها لعودة أكثر من 382 ألف طالب وطالبة إلى 1538 مدرسة في المراحل الدراسية الثلاث في أول أيام الفصل الدراسي الثاني لعام 1440- 1441هـ.

كما أنهت الإدارة استعدادات خمسة مكاتب تعليمية و1000 مشرف ومشرفة تربوية لمتابعة الانضباط والحضور المبكر من قِبل الجميع.

وأكدت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة إتمام المهام الإشرافية والقيادية لمختلف الإدارات والأقسام المختصة لضمان بداية دراسية جادة ومنضبطة للفصل الدراسي الثاني بجميع مدارس المنطقة، مشددة على جميع قادة وقائدات المدارس إتمام برامج الاستعداد لاستقبال الطلاب والطالبات، وذلك من خلال إشعار أولياء الأمور بضرورة انتظام الدراسة من أول يوم دراسي في الفصل الثاني بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة.

من جهة أخرى، أعدت الإدارة خطتها الاستعدادية لبداية دراسية جادة بعد أن جرى توزيع المقررات اللازمة، وصيانة المدارس، وإكمال المتطلبات لبداية جادة وقوية منذ اليوم الأول، وتوزيع الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في اليوم الأول.

كما أنهت جميع مدارس تعليم مكة المكرمة للبنين والبنات توزيع جدول الحصص الأسبوعي على المعلمين والمعلمات، وجميع الطلاب والطالبات.

وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، خالص التهاني لمنسوبي ومنسوبات إدارة تعليم مكة وأبنائها وبناتها الطلاب والطالبات بالمدارس بمناسبة عودتهم للمدارس بعد نهاية الفصل الدراسي الأول، والتمتع بالإجازة السعيدة، داعيًا لبداية جادة من أول يوم دراسي للفصل الثاني، تحقق نواتج التعلم المأمولة، وجودة التعليم ومخرجاته.

تعليم مكة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم مكة" تستعد لاستقبال أكثر من 382 ألف طالب وطالبة في 1538 مدرسة
سبق

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة استعداداتها لعودة أكثر من 382 ألف طالب وطالبة إلى 1538 مدرسة في المراحل الدراسية الثلاث في أول أيام الفصل الدراسي الثاني لعام 1440- 1441هـ.

كما أنهت الإدارة استعدادات خمسة مكاتب تعليمية و1000 مشرف ومشرفة تربوية لمتابعة الانضباط والحضور المبكر من قِبل الجميع.

وأكدت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة إتمام المهام الإشرافية والقيادية لمختلف الإدارات والأقسام المختصة لضمان بداية دراسية جادة ومنضبطة للفصل الدراسي الثاني بجميع مدارس المنطقة، مشددة على جميع قادة وقائدات المدارس إتمام برامج الاستعداد لاستقبال الطلاب والطالبات، وذلك من خلال إشعار أولياء الأمور بضرورة انتظام الدراسة من أول يوم دراسي في الفصل الثاني بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة.

من جهة أخرى، أعدت الإدارة خطتها الاستعدادية لبداية دراسية جادة بعد أن جرى توزيع المقررات اللازمة، وصيانة المدارس، وإكمال المتطلبات لبداية جادة وقوية منذ اليوم الأول، وتوزيع الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في اليوم الأول.

كما أنهت جميع مدارس تعليم مكة المكرمة للبنين والبنات توزيع جدول الحصص الأسبوعي على المعلمين والمعلمات، وجميع الطلاب والطالبات.

وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، خالص التهاني لمنسوبي ومنسوبات إدارة تعليم مكة وأبنائها وبناتها الطلاب والطالبات بالمدارس بمناسبة عودتهم للمدارس بعد نهاية الفصل الدراسي الأول، والتمتع بالإجازة السعيدة، داعيًا لبداية جادة من أول يوم دراسي للفصل الثاني، تحقق نواتج التعلم المأمولة، وجودة التعليم ومخرجاته.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
01:38 AM

"تعليم مكة" تستعد لاستقبال أكثر من 382 ألف طالب وطالبة في 1538 مدرسة

1000 مشرف ومشرفة لمتابعة الانضباط في أول يوم دراسي للفصل الثاني

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة استعداداتها لعودة أكثر من 382 ألف طالب وطالبة إلى 1538 مدرسة في المراحل الدراسية الثلاث في أول أيام الفصل الدراسي الثاني لعام 1440- 1441هـ.

كما أنهت الإدارة استعدادات خمسة مكاتب تعليمية و1000 مشرف ومشرفة تربوية لمتابعة الانضباط والحضور المبكر من قِبل الجميع.

وأكدت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة إتمام المهام الإشرافية والقيادية لمختلف الإدارات والأقسام المختصة لضمان بداية دراسية جادة ومنضبطة للفصل الدراسي الثاني بجميع مدارس المنطقة، مشددة على جميع قادة وقائدات المدارس إتمام برامج الاستعداد لاستقبال الطلاب والطالبات، وذلك من خلال إشعار أولياء الأمور بضرورة انتظام الدراسة من أول يوم دراسي في الفصل الثاني بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة.

من جهة أخرى، أعدت الإدارة خطتها الاستعدادية لبداية دراسية جادة بعد أن جرى توزيع المقررات اللازمة، وصيانة المدارس، وإكمال المتطلبات لبداية جادة وقوية منذ اليوم الأول، وتوزيع الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في اليوم الأول.

كما أنهت جميع مدارس تعليم مكة المكرمة للبنين والبنات توزيع جدول الحصص الأسبوعي على المعلمين والمعلمات، وجميع الطلاب والطالبات.

وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، خالص التهاني لمنسوبي ومنسوبات إدارة تعليم مكة وأبنائها وبناتها الطلاب والطالبات بالمدارس بمناسبة عودتهم للمدارس بعد نهاية الفصل الدراسي الأول، والتمتع بالإجازة السعيدة، داعيًا لبداية جادة من أول يوم دراسي للفصل الثاني، تحقق نواتج التعلم المأمولة، وجودة التعليم ومخرجاته.

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