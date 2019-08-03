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150 موظفًا ينفذون برنامج "تجربة المريض".. تعرف على أهدافه ومهامه

في المستشفيات والمراكز بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة

هيّأت وزارة الصحة برنامج تجربة المريض في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، بهدف تيسير الخدمات الصحية لضيوف الرحمن، في إطار مشاركتها في حج هذا العام.

ويقوم أكثر من 150 موظفًا يعملون في البرنامج على مدار 24 ساعة؛ بتلقّي ومعالجة شكاوى المرضى، والرد على استفسارات حجاج بيت الله الحرام، إضافةً إلى المرور اليومي على المرضى المنومين من الحجاج؛ لمعرفة احتياجاتهم وآرائهم عن الخدمات المقدمة.

ويقيس برنامج تجربة المريض رضا المستفيدين من الخدمات الصحية خلال موسم الحج، وذلك بالتنسيق مع برنامج أداء الحكومي، كما يتلقى البلاغات، ويحل الشكاوى الواردة من قبل مركز الاتصال 937.

ويتضمن البرنامج تنفيذ جولات ميدانية من أجل الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ومعرفة أماكن ونقاط التحسين، والتنسيق مع الإدارات العليا والتنفيذية لتوفير الدعم والمساندة.

ومن أبرز مهام برنامج تجربة المريض: التنسيق بين مركز الاتصال 937 والأقسام ذات العلاقة في المستشفيات، فيما يخص بلاغات المفقودين، إضافةً إلى دعم المستفيدين وتسهيل تقديم الخدمة لهم بجميع السبل، وتقديم الخدمات الصحية بما يكفل حفظ حقوق المرضى، وتوفير موظفين لتقديم الترجمة بعدة لغات مختلفة، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب التعامل مع الحالات الإنسانية، وإشعار أسر المرضى الحجاج "التفويج" عن وضع المرضى وتلقي استفساراتهم، والعمل على تحسين تجربة المرضى الحجاج، والمساعدة في تسهيل قياس رضا المستفيدين على مستوى رحلة "أداء الحج".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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150 موظفًا ينفذون برنامج "تجربة المريض".. تعرف على أهدافه ومهامه
سبق

هيّأت وزارة الصحة برنامج تجربة المريض في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، بهدف تيسير الخدمات الصحية لضيوف الرحمن، في إطار مشاركتها في حج هذا العام.

ويقوم أكثر من 150 موظفًا يعملون في البرنامج على مدار 24 ساعة؛ بتلقّي ومعالجة شكاوى المرضى، والرد على استفسارات حجاج بيت الله الحرام، إضافةً إلى المرور اليومي على المرضى المنومين من الحجاج؛ لمعرفة احتياجاتهم وآرائهم عن الخدمات المقدمة.

ويقيس برنامج تجربة المريض رضا المستفيدين من الخدمات الصحية خلال موسم الحج، وذلك بالتنسيق مع برنامج أداء الحكومي، كما يتلقى البلاغات، ويحل الشكاوى الواردة من قبل مركز الاتصال 937.

ويتضمن البرنامج تنفيذ جولات ميدانية من أجل الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ومعرفة أماكن ونقاط التحسين، والتنسيق مع الإدارات العليا والتنفيذية لتوفير الدعم والمساندة.

ومن أبرز مهام برنامج تجربة المريض: التنسيق بين مركز الاتصال 937 والأقسام ذات العلاقة في المستشفيات، فيما يخص بلاغات المفقودين، إضافةً إلى دعم المستفيدين وتسهيل تقديم الخدمة لهم بجميع السبل، وتقديم الخدمات الصحية بما يكفل حفظ حقوق المرضى، وتوفير موظفين لتقديم الترجمة بعدة لغات مختلفة، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب التعامل مع الحالات الإنسانية، وإشعار أسر المرضى الحجاج "التفويج" عن وضع المرضى وتلقي استفساراتهم، والعمل على تحسين تجربة المرضى الحجاج، والمساعدة في تسهيل قياس رضا المستفيدين على مستوى رحلة "أداء الحج".

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
12:44 PM

150 موظفًا ينفذون برنامج "تجربة المريض".. تعرف على أهدافه ومهامه

في المستشفيات والمراكز بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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هيّأت وزارة الصحة برنامج تجربة المريض في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، بهدف تيسير الخدمات الصحية لضيوف الرحمن، في إطار مشاركتها في حج هذا العام.

ويقوم أكثر من 150 موظفًا يعملون في البرنامج على مدار 24 ساعة؛ بتلقّي ومعالجة شكاوى المرضى، والرد على استفسارات حجاج بيت الله الحرام، إضافةً إلى المرور اليومي على المرضى المنومين من الحجاج؛ لمعرفة احتياجاتهم وآرائهم عن الخدمات المقدمة.

ويقيس برنامج تجربة المريض رضا المستفيدين من الخدمات الصحية خلال موسم الحج، وذلك بالتنسيق مع برنامج أداء الحكومي، كما يتلقى البلاغات، ويحل الشكاوى الواردة من قبل مركز الاتصال 937.

ويتضمن البرنامج تنفيذ جولات ميدانية من أجل الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ومعرفة أماكن ونقاط التحسين، والتنسيق مع الإدارات العليا والتنفيذية لتوفير الدعم والمساندة.

ومن أبرز مهام برنامج تجربة المريض: التنسيق بين مركز الاتصال 937 والأقسام ذات العلاقة في المستشفيات، فيما يخص بلاغات المفقودين، إضافةً إلى دعم المستفيدين وتسهيل تقديم الخدمة لهم بجميع السبل، وتقديم الخدمات الصحية بما يكفل حفظ حقوق المرضى، وتوفير موظفين لتقديم الترجمة بعدة لغات مختلفة، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب التعامل مع الحالات الإنسانية، وإشعار أسر المرضى الحجاج "التفويج" عن وضع المرضى وتلقي استفساراتهم، والعمل على تحسين تجربة المرضى الحجاج، والمساعدة في تسهيل قياس رضا المستفيدين على مستوى رحلة "أداء الحج".

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