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المستوى 1.. البنك السعودي الفرنسي يصدر صكوكاً إضافية تقدر بــ 5 مليارات ريال سعودي

الرميح: يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة في إطار جهودنا المستمرة لتحسين ملف التمويل الخاص

أصدر البنك السعودي الفرنسي صكوكاً إضافية دائمة تقدر بــ 5 مليارات ريال سعودي غير قابلة للاسترجاع.

على الرغم من بيئة السوق المتقلبة والمليئة بالتحديات، استقطب البنك السعودي الفرنسي سجل طلبات عالي الجودة بأكثر من 10 مليارات ريال سعودي مقارنةً بالهدف الأساسي الذي يقدر بــ 4 مليارات ريال سعودي ضمن مشاركة قوية من كبار المستثمرين عبر الطرح الخاص، وتم تسعير الصكوك بمبلغ 283bps على مدار خمسة أعوام بمتوسط عقود المبادلة Mid-Swaps للقسيمة النهائية بنسبة 4.50% سنوياً.

مثلت شركة السعودي الفرنسي كابيتال دور المدير الوحيد للاكتتاب لهذه الصفقة الاستثنائية، وحصل البنك السعودي الفرنسي على تصنيف A1 / BBB + / BBB + من Moody’s / S & P / Fitch (سلبي / مستقر / مستقر).

قال مازن بن عبدالرزاق الرميح، رئيس مجلس الإدارة للبنك السعودي الفرنسي:

"يسعدنا إغلاق أول إصدار إضافي لصكوك من المستوى 1 بسجل طلبات قياسي مع زيادة في الاكتتاب بنسبة 200 %، يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة في إطار جهودنا المستمرة لتحسين ملف التمويل الخاص بالبنك وسيساعد على دعم تطلعاتنا للنمو مستقبلاً في ظل البيئة العالمية المليئة بالمخاطر".

البنك السعودي الفرنسي

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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المستوى 1.. البنك السعودي الفرنسي يصدر صكوكاً إضافية تقدر بــ 5 مليارات ريال سعودي
سبق

أصدر البنك السعودي الفرنسي صكوكاً إضافية دائمة تقدر بــ 5 مليارات ريال سعودي غير قابلة للاسترجاع.

على الرغم من بيئة السوق المتقلبة والمليئة بالتحديات، استقطب البنك السعودي الفرنسي سجل طلبات عالي الجودة بأكثر من 10 مليارات ريال سعودي مقارنةً بالهدف الأساسي الذي يقدر بــ 4 مليارات ريال سعودي ضمن مشاركة قوية من كبار المستثمرين عبر الطرح الخاص، وتم تسعير الصكوك بمبلغ 283bps على مدار خمسة أعوام بمتوسط عقود المبادلة Mid-Swaps للقسيمة النهائية بنسبة 4.50% سنوياً.

مثلت شركة السعودي الفرنسي كابيتال دور المدير الوحيد للاكتتاب لهذه الصفقة الاستثنائية، وحصل البنك السعودي الفرنسي على تصنيف A1 / BBB + / BBB + من Moody’s / S & P / Fitch (سلبي / مستقر / مستقر).

قال مازن بن عبدالرزاق الرميح، رئيس مجلس الإدارة للبنك السعودي الفرنسي:

"يسعدنا إغلاق أول إصدار إضافي لصكوك من المستوى 1 بسجل طلبات قياسي مع زيادة في الاكتتاب بنسبة 200 %، يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة في إطار جهودنا المستمرة لتحسين ملف التمويل الخاص بالبنك وسيساعد على دعم تطلعاتنا للنمو مستقبلاً في ظل البيئة العالمية المليئة بالمخاطر".

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
01:34 PM

المستوى 1.. البنك السعودي الفرنسي يصدر صكوكاً إضافية تقدر بــ 5 مليارات ريال سعودي

الرميح: يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة في إطار جهودنا المستمرة لتحسين ملف التمويل الخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر البنك السعودي الفرنسي صكوكاً إضافية دائمة تقدر بــ 5 مليارات ريال سعودي غير قابلة للاسترجاع.

على الرغم من بيئة السوق المتقلبة والمليئة بالتحديات، استقطب البنك السعودي الفرنسي سجل طلبات عالي الجودة بأكثر من 10 مليارات ريال سعودي مقارنةً بالهدف الأساسي الذي يقدر بــ 4 مليارات ريال سعودي ضمن مشاركة قوية من كبار المستثمرين عبر الطرح الخاص، وتم تسعير الصكوك بمبلغ 283bps على مدار خمسة أعوام بمتوسط عقود المبادلة Mid-Swaps للقسيمة النهائية بنسبة 4.50% سنوياً.

مثلت شركة السعودي الفرنسي كابيتال دور المدير الوحيد للاكتتاب لهذه الصفقة الاستثنائية، وحصل البنك السعودي الفرنسي على تصنيف A1 / BBB + / BBB + من Moody’s / S & P / Fitch (سلبي / مستقر / مستقر).

قال مازن بن عبدالرزاق الرميح، رئيس مجلس الإدارة للبنك السعودي الفرنسي:

"يسعدنا إغلاق أول إصدار إضافي لصكوك من المستوى 1 بسجل طلبات قياسي مع زيادة في الاكتتاب بنسبة 200 %، يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة في إطار جهودنا المستمرة لتحسين ملف التمويل الخاص بالبنك وسيساعد على دعم تطلعاتنا للنمو مستقبلاً في ظل البيئة العالمية المليئة بالمخاطر".

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