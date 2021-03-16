أكاديمية لـ"سبق": الاقتصاد السعودي متين بدرجة تدعم الثقة به تماماً

قالت: التوجهات لدعم القطاع الخاص لتحقيق التوازن المالي

قالت الاقتصادية الدكتورة نوف الغامدي، حول تخصيص 50 مليار ريال، لدعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة: إن "خبرة المملكة الطويلة في التعاطي مع المتغيرات وإدارة السيناريوهات عند الأزمات، واحتواء ومحاربة الأوبئة ومنها "كورونا" ومواجهتها من خلال التعامل مع الحالات، وعزلها واحتوائها، نموذج لتجاربها الطويلة في إدارة الحشود والحفاظ على أمنها الصحي والاقتصادي".

وأضافت لـ"سبق": السعودية تنافس دول العالم في جميع قراراتها الاستراتيجية، وتعمل على تحقيق التوازن المالي من خلال دعم القطاع الخاص، بما يدعم كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، بالإضافة لدعمها لمنظمة الصحة العالمية لمساعدة الدول في مواجهتها لانتشار "كورونا".

وأشارت إلى أن برنامج دعم القطاع الخاص يتكون من ثلاثة عناصر أساسية؛ تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا" على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع.

وبحسب الخطة، فإنه سيتم إيداع مبالغ مالية في البنوك مقابل تأجيل أقساط مستحقة على القطاع الخاص، وتقديم تمويلات ميسرة للشركات المحتاجة للسيولة، وإيداع مبالغ مالية أخرى لإعفاء المنشآت الصغيرة من ضمانات التمويل".

وقالت: إن خطة الدعم ستضمن مستقبلاً استقرار القطاع الخاص، وضمان سلامة مركزها المالي، وتستهدف أيضاً تخفيف الآثار السلبية التي من المحتمل أن توثر عن المشاريع الناشئة والمتوسطة. المحور الأول من برنامج السعودية لدعم القطاع الخاص، يتكون من 3 برامج رئيسية: برنامج تأجيل الدفعات، برنامج تمويل الإقراض، برنامج دعم ضمانات التمويل.

أما المحور الثاني من برنامج السعودية لدعم القطاع الخاص دعم رسوم عمليات نقاط البيع، يهدف إلى: دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر والمنشآت لمدة 3 أشهر عبر تحمل رسوم مقدمي الخدمات بقيمة 800 مليون ريال.

وأضافت: يتعلق المحور الثالث بالمنشآت المتأثرة جرّاء التدابير الاحترازية التي جرى تبنيها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تقوم المؤسسة حالياً بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت.

وبيّنت "الغامدي" أن "كورونا" وباء له أبعاد اقتصادية مؤثرة جداً، وهي ليست ناتجة من الفيروس مباشرة ولكن من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة ودول العالم كافة لمنع انتشاره؛ لأن السماح لهذا الفيروس بالانتشار يتسبب في تكلفة صحية هائلة، بخلاف الضحايا من الأرواح، ولهذا فإن العمل على محاربة انتشاره كان يتطلب اتخاذ إجراءات غير اعتيادية مثل تعليق الدراسة، وتعليق الرحلات الجوية الدولية، وعزل بعض المدن التي من المتوقع تأثرها به مباشرة.

وأضافت: لعل في تعليق العمرة مؤقتاً وإيقاف التأشيرات ما يبعث برسالة كافية جداً لمدى جدية السعودية في مكافحة هذا المرض، وبطبيعة الحال فإن هذه الإجراءات كافة تمس بشكل مباشر كثيرا من التعاملات التجارية وعديدا من السلاسل القيمة في عدد من الأنشطة والصناعات.

وأردفت: صناعة السياحة بكاملها على المستوى العالمي أصبحت مشلولة، فضلا عن الفنادق وخطوط الطيران، وإذا أضفنا عديدا من الأنشطة المرتبطة بالتعليم، فجميعها أصبحت في خط المواجهة، ولكن إذا اتسعت الدائرة فإن كثيرا من الأنشطة التجارية المرتبطة بالاستيراد من الصين عانت كثيرا، وليس من المتوقع أن تجد تحسنا قريبا، ومع توسع انتشار المرض في أوروبا فإن العلاقات التجارية معها ستتأثر دون شك، وهذه الآثار كافة ستنسحب على مجموعة الأنشطة ذات الارتباط، لكن السؤال الأهم: ما الأثر المتوقع في هذه القطاعات كافة؟.

وأشارت إلى أن الأهم في مواجهة أي أزمة اقتصادية هو المحافظة على هيكل القطاعات وبنيتها الاقتصادية، هذه الهياكل الاقتصادية المتمثلة في الشركات والمصانع حتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحدياً فيما يتعلق بالسيولة والتدفقات النقدية خصوصاً، فهي لا تستطيع تمويل تكلفة رأس المال العامل في ظل تداعيات انخفاض الأعمال بصورة جوهرية.

وأوضحت: أنه مع طول فترة مواجهة المرض فإن هذه المؤسسات الاقتصادية قد تفشل في سداد الالتزامات قصيرة الأجل، مثل الرواتب وبعض الديون والأقساط والدفعات والقروض، وهو ما يسمى الخصوم المتداولة في القوائم المالية، فالمعروف أن هذه الخصوم المتداولة يتم دفعها من خلال الأصول المتداولة التي تتشكل في النقدية الحاضرة أو ما يمكن تحويله سريعا إلى نقد، وهي الأوراق المالية، فانخفاض مستويات تشغيل الأعمال يؤدي إلى انخفاض النقد.

ومضت قائلةً: بالتالي يضطر بعض هذه المؤسسات من أجل البقاء ودفع ديونه والتزاماته أن يسيل بعض الأوراق المالية مثل الأسهم ما يشكل ضغطا إضافيا على الأسواق ويوسع المشكلة الاقتصادية، ولهذا فإن النظرية الاقتصادية الكنزية تؤكد أهمية تدخل الدولة من خلال البنك المركزي؛ للحفاظ على الاقتصاد، وهذا ما قامت به مؤسسة النقد تماما، حيث إنها دعمت القطاع الخاص بمبلغ 50 مليار ريال تم تخصيصها كي تحقق المؤسسات توازنا في رأس المال العامل لديها من خلال ثلاثة محاور الأول، هو تأجيل الدفعات بنحو 30 مليار ريال، والثاني تمويل الاقتراض بنحو 13.2 مليار ريال، والثالث دعم ضمانات التمويل بنحو ستة مليارات ريال.

وختمت حديثها بالقول: لذا نجد أن السعودية تعمل بشكل متسق تماماً، وعملي إلى أقصى حد من أجل ضمان سلامة البشر والاقتصاد في مواجهة هذا المرض، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد السعودي في أيد أمينة، والاقتصاد السعودي متين بدرجة تدعم الثقة به تماماً، وفي هذه التوجهات لدعم القطاع الخاص، ما يدعم السوق المالية ويخفف من الاختناق الذي تشهده من جراء موجة الخوف والهلع التي أصابت العالم أجمع، كما أن المؤسسات قادرة الآن على تحمل أعباء الإجراءات الصحية دون الحاجة إلى تسييل المحافظ الاستراتيجية، أو اتخاذ إجراءات تؤثر في عمل الاقتصاد وأنشطة الناس الاعتيادية.