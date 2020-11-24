النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الماجد": لا يجوز للرجل إذلال زوجته حال توبتها من الخيانة وقبوله لها

أكد أنها يجب أن تتمتع بحقوقها كاملة

أكد فضيلة قاضي الاستئناف سابقاً الشيخ سليمان الماجد، أنه لا يجوز للرجل إذلال زوجته وسلب حقوقها الزوجية في حال توبتها من الخيانة وقبوله لها، موضحاً أنه "إذا رضي وقبل أن تكون زوجة فلها حقوق الزوجة تامة كاملة لا نقص فيها".

وقال في برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة": "كلمة الخائنة ليست العبارة الشرعية وإنما الزانية"، مشدداً في هذا الصدد على أنه لا يجوز الاعتماد البتة على الشكوك والظنون والأوهام في حكم الزوج على زوجته والزوجة على زوجها؛ لأن الأصل السلامة والبراءة من هذه التهمة.

وأضاف في ردّه عن سؤال عن حقوق المرأة أو الزوجة، "إذا كانت خائنة زانية، أما ما يتعلق بالمرأة إذا زنت والرجل إذا زنى ورغب كلا الطرفين أن تبقى الحياة الزوجية، فالحقوق كاملة بين الطرفين، فلا يجوز أن يقول الزوج أنا استبقي الزوجة لكن أذلها بما ارتكبت، هذا لا يجوز".

وتابع: أن "يقبلها بحالها الراهنة وبعد أن يتحقق من توبتها وعدم عودتها إلى هذا الزنا، فإذا قبلها أن تكون زوجة فلها حقوق الزوجة تامة كاملة لا نقص فيها".

وأوضح أن هذا عقد النكاح والله تعالى يقول: {وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً}، وقال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وقال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.

وقال: "لا فرّق في هذا الصدد بين المرأة الزانية ولا غير الزانية، وليس معنى هذا ألا ينكر عليها ولا يبين لها ولا يوضح ولا يهجرها الهجر المناسب في هذا عما ارتكبت وفعلت هذا له".

وأضاف: "لكن نفترض أنه انتهى وهجر الهجر المطلوب وعادت الأمور إلى مجاريها، نقول لأنها خائنة ليس لها حقوق، ويظل يذلها بذلك هذا لا يجوز".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الماجد": لا يجوز للرجل إذلال زوجته حال توبتها من الخيانة وقبوله لها
سبق

أكد فضيلة قاضي الاستئناف سابقاً الشيخ سليمان الماجد، أنه لا يجوز للرجل إذلال زوجته وسلب حقوقها الزوجية في حال توبتها من الخيانة وقبوله لها، موضحاً أنه "إذا رضي وقبل أن تكون زوجة فلها حقوق الزوجة تامة كاملة لا نقص فيها".

وقال في برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة": "كلمة الخائنة ليست العبارة الشرعية وإنما الزانية"، مشدداً في هذا الصدد على أنه لا يجوز الاعتماد البتة على الشكوك والظنون والأوهام في حكم الزوج على زوجته والزوجة على زوجها؛ لأن الأصل السلامة والبراءة من هذه التهمة.

وأضاف في ردّه عن سؤال عن حقوق المرأة أو الزوجة، "إذا كانت خائنة زانية، أما ما يتعلق بالمرأة إذا زنت والرجل إذا زنى ورغب كلا الطرفين أن تبقى الحياة الزوجية، فالحقوق كاملة بين الطرفين، فلا يجوز أن يقول الزوج أنا استبقي الزوجة لكن أذلها بما ارتكبت، هذا لا يجوز".

وتابع: أن "يقبلها بحالها الراهنة وبعد أن يتحقق من توبتها وعدم عودتها إلى هذا الزنا، فإذا قبلها أن تكون زوجة فلها حقوق الزوجة تامة كاملة لا نقص فيها".

وأوضح أن هذا عقد النكاح والله تعالى يقول: {وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً}، وقال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وقال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.

وقال: "لا فرّق في هذا الصدد بين المرأة الزانية ولا غير الزانية، وليس معنى هذا ألا ينكر عليها ولا يبين لها ولا يوضح ولا يهجرها الهجر المناسب في هذا عما ارتكبت وفعلت هذا له".

وأضاف: "لكن نفترض أنه انتهى وهجر الهجر المطلوب وعادت الأمور إلى مجاريها، نقول لأنها خائنة ليس لها حقوق، ويظل يذلها بذلك هذا لا يجوز".

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
06:20 PM

"الماجد": لا يجوز للرجل إذلال زوجته حال توبتها من الخيانة وقبوله لها

أكد أنها يجب أن تتمتع بحقوقها كاملة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
12
4,298

أكد فضيلة قاضي الاستئناف سابقاً الشيخ سليمان الماجد، أنه لا يجوز للرجل إذلال زوجته وسلب حقوقها الزوجية في حال توبتها من الخيانة وقبوله لها، موضحاً أنه "إذا رضي وقبل أن تكون زوجة فلها حقوق الزوجة تامة كاملة لا نقص فيها".

وقال في برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة": "كلمة الخائنة ليست العبارة الشرعية وإنما الزانية"، مشدداً في هذا الصدد على أنه لا يجوز الاعتماد البتة على الشكوك والظنون والأوهام في حكم الزوج على زوجته والزوجة على زوجها؛ لأن الأصل السلامة والبراءة من هذه التهمة.

وأضاف في ردّه عن سؤال عن حقوق المرأة أو الزوجة، "إذا كانت خائنة زانية، أما ما يتعلق بالمرأة إذا زنت والرجل إذا زنى ورغب كلا الطرفين أن تبقى الحياة الزوجية، فالحقوق كاملة بين الطرفين، فلا يجوز أن يقول الزوج أنا استبقي الزوجة لكن أذلها بما ارتكبت، هذا لا يجوز".

وتابع: أن "يقبلها بحالها الراهنة وبعد أن يتحقق من توبتها وعدم عودتها إلى هذا الزنا، فإذا قبلها أن تكون زوجة فلها حقوق الزوجة تامة كاملة لا نقص فيها".

وأوضح أن هذا عقد النكاح والله تعالى يقول: {وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً}، وقال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وقال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.

وقال: "لا فرّق في هذا الصدد بين المرأة الزانية ولا غير الزانية، وليس معنى هذا ألا ينكر عليها ولا يبين لها ولا يوضح ولا يهجرها الهجر المناسب في هذا عما ارتكبت وفعلت هذا له".

وأضاف: "لكن نفترض أنه انتهى وهجر الهجر المطلوب وعادت الأمور إلى مجاريها، نقول لأنها خائنة ليس لها حقوق، ويظل يذلها بذلك هذا لا يجوز".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,080
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,211
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,761
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,523

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة