النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزارة الاستثمار.. تعلن بعد قليل عن أهم فرصة استثمارية

قال: في مثل هذه الظروف قد تبدو فرص الاستثمار صعبة

أعلن وزير الاستثمار خالد الفالح أن وزارته ستعلن بعد قليل عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" أهم فرصة استثمارية .

وقال الفالح: "في مثل هذه الظروف، قد تبدو فرص الاستثمار صعبة أو غير مضمونة. لكن يجب أن لا ننسى ما هو أهم رأس مال لدينا وما هي أولوياتنا كشركاء في وطن واحد وعالم واحد. أدعوكم بعد قليل للتعرف على أهم فرصة استثمارية، سنعلن عنها من خلال حساب ‎@SAGIAgov

وزارة الاستثمار خالد الفالح

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزارة الاستثمار.. تعلن بعد قليل عن أهم فرصة استثمارية
سبق

أعلن وزير الاستثمار خالد الفالح أن وزارته ستعلن بعد قليل عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" أهم فرصة استثمارية .

وقال الفالح: "في مثل هذه الظروف، قد تبدو فرص الاستثمار صعبة أو غير مضمونة. لكن يجب أن لا ننسى ما هو أهم رأس مال لدينا وما هي أولوياتنا كشركاء في وطن واحد وعالم واحد. أدعوكم بعد قليل للتعرف على أهم فرصة استثمارية، سنعلن عنها من خلال حساب ‎@SAGIAgov

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
07:33 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
10:02 PM

وزارة الاستثمار.. تعلن بعد قليل عن أهم فرصة استثمارية

قال: في مثل هذه الظروف قد تبدو فرص الاستثمار صعبة

A A A
بدر الجبل - تبوك
8
16,568

أعلن وزير الاستثمار خالد الفالح أن وزارته ستعلن بعد قليل عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" أهم فرصة استثمارية .

وقال الفالح: "في مثل هذه الظروف، قد تبدو فرص الاستثمار صعبة أو غير مضمونة. لكن يجب أن لا ننسى ما هو أهم رأس مال لدينا وما هي أولوياتنا كشركاء في وطن واحد وعالم واحد. أدعوكم بعد قليل للتعرف على أهم فرصة استثمارية، سنعلن عنها من خلال حساب ‎@SAGIAgov

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,517
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,108
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,970
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,493

المقالات

السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة