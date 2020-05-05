النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جديد أرقام كورونا في إسبانيا.. 867 إصابة و185 وفاة

العدد الإجمالي وصل إلى 219329 والضحايا 25613

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 219329 حالة.

وعن الوفيات الجديدة المسجلة قالت الوزارة: تسجيل 185 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25613 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
جديد أرقام كورونا في إسبانيا.. 867 إصابة و185 وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 219329 حالة.

وعن الوفيات الجديدة المسجلة قالت الوزارة: تسجيل 185 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25613 حالة.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
12:40 PM

جديد أرقام كورونا في إسبانيا.. 867 إصابة و185 وفاة

العدد الإجمالي وصل إلى 219329 والضحايا 25613

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,193

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 219329 حالة.

وعن الوفيات الجديدة المسجلة قالت الوزارة: تسجيل 185 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25613 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,910
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,704
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,035
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,988

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة