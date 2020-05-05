وعن الوفيات الجديدة المسجلة قالت الوزارة: تسجيل 185 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25613 حالة.

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 219329 حالة.

جديد أرقام كورونا في إسبانيا.. 867 إصابة و185 وفاة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-05 أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 219329 حالة. وعن الوفيات الجديدة المسجلة قالت الوزارة: تسجيل 185 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25613 حالة.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 12:40 PM

جديد أرقام كورونا في إسبانيا.. 867 إصابة و185 وفاة العدد الإجمالي وصل إلى 219329 والضحايا 25613





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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 219329 حالة.

وعن الوفيات الجديدة المسجلة قالت الوزارة: تسجيل 185 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25613 حالة.