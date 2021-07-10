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أمانة حائل.. "الشمري" رئيسًا للحائط و"اللويش" للكهفة ونقل "الحربي" لأمانة المدينة المنورة

أصدر أمين منطقة حائل، المهندس إبراهيم أبوراس، قرارًا بتكليف المهندس عبدالله عواد الشمري، رئيسًا لبلدية محافظة الحائط، وتكليف المهندس موسى عقيل اللويش، رئيسًا لبلدية مدينة الكهفة.

وأصدر "أبو راس" قرارًا بإنهاء تكليف المهندس مساعد أحمد الحربي، من رئاسة بلدية محافظة الحائط، واستكمال إجراءات نقله لأمانة المدينة المنورة.

تجدر الإشارة إلى أن المهندس عبدالله الشمري، يرأس قبل نقله لمحافظة الحائط بلدية الكهفة، بمنطقة حائل؛ فيما أدار المهندس موسى اللويش، إدارة المشاريع في بلدية محافظة بقعاء.

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أمانة حائل.. "الشمري" رئيسًا للحائط و"اللويش" للكهفة ونقل "الحربي" لأمانة المدينة المنورة
سبق

أصدر أمين منطقة حائل، المهندس إبراهيم أبوراس، قرارًا بتكليف المهندس عبدالله عواد الشمري، رئيسًا لبلدية محافظة الحائط، وتكليف المهندس موسى عقيل اللويش، رئيسًا لبلدية مدينة الكهفة.

وأصدر "أبو راس" قرارًا بإنهاء تكليف المهندس مساعد أحمد الحربي، من رئاسة بلدية محافظة الحائط، واستكمال إجراءات نقله لأمانة المدينة المنورة.

تجدر الإشارة إلى أن المهندس عبدالله الشمري، يرأس قبل نقله لمحافظة الحائط بلدية الكهفة، بمنطقة حائل؛ فيما أدار المهندس موسى اللويش، إدارة المشاريع في بلدية محافظة بقعاء.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
03:52 PM

أمانة حائل.. "الشمري" رئيسًا للحائط و"اللويش" للكهفة ونقل "الحربي" لأمانة المدينة المنورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر أمين منطقة حائل، المهندس إبراهيم أبوراس، قرارًا بتكليف المهندس عبدالله عواد الشمري، رئيسًا لبلدية محافظة الحائط، وتكليف المهندس موسى عقيل اللويش، رئيسًا لبلدية مدينة الكهفة.

وأصدر "أبو راس" قرارًا بإنهاء تكليف المهندس مساعد أحمد الحربي، من رئاسة بلدية محافظة الحائط، واستكمال إجراءات نقله لأمانة المدينة المنورة.

تجدر الإشارة إلى أن المهندس عبدالله الشمري، يرأس قبل نقله لمحافظة الحائط بلدية الكهفة، بمنطقة حائل؛ فيما أدار المهندس موسى اللويش، إدارة المشاريع في بلدية محافظة بقعاء.

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