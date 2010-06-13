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"آل جابر": العمل الإرهابي الذي استهدف مطار أبها جريمةٌ دنيئة وسيكون الردع حازمًا

قال: لا تجيزه كل الأعراف والقوانين التي تحترمها كل دول العالم عدا إيران وأتباعها

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، أن العمل الإرهابي الذي نفّذته المليشيا الحوثية المدعومة من #ايران لاستهداف مطار أبها المدني، لا تجيزه كل الأعراف والقوانين والأخلاق التي تحترمها كل دول العالم عدا إيران وأتباعها، وجريمة إرهابية دنيئة ضد مدنيين أبرياء سعوديين وأشقاء مقيمين من اليمن والهند.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": يستمر النظام الإيراني في تحدي المجتمع الدولي، ويختبر إرادته بتصعيد المواقف ونشر الفوضى والدمار ودعم الإرهاب وتمويله، والسعي لإحباط جهود السلام في اليمن، وإفشال اتفاق ستوكهولم؛ مما يتوجب اتخاذ موقف دولي حازم ضد هذا النظام ومليشياته الإرهابية؛ حفاظًا على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتابع: سيكون الردع حازمًا ضد مليشيات #الحوثي الإرهابية المدعومة من #ايران في #اليمن، وسنقف بصلابة وعزم لا يلين ضد كل من يمسّ أمن واستقرار بلادنا الطاهرة؛ ملتزمين بكل القوانين الدولية وقواعدها العرفية.

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"آل جابر": العمل الإرهابي الذي استهدف مطار أبها جريمةٌ دنيئة وسيكون الردع حازمًا
سبق

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، أن العمل الإرهابي الذي نفّذته المليشيا الحوثية المدعومة من #ايران لاستهداف مطار أبها المدني، لا تجيزه كل الأعراف والقوانين والأخلاق التي تحترمها كل دول العالم عدا إيران وأتباعها، وجريمة إرهابية دنيئة ضد مدنيين أبرياء سعوديين وأشقاء مقيمين من اليمن والهند.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": يستمر النظام الإيراني في تحدي المجتمع الدولي، ويختبر إرادته بتصعيد المواقف ونشر الفوضى والدمار ودعم الإرهاب وتمويله، والسعي لإحباط جهود السلام في اليمن، وإفشال اتفاق ستوكهولم؛ مما يتوجب اتخاذ موقف دولي حازم ضد هذا النظام ومليشياته الإرهابية؛ حفاظًا على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتابع: سيكون الردع حازمًا ضد مليشيات #الحوثي الإرهابية المدعومة من #ايران في #اليمن، وسنقف بصلابة وعزم لا يلين ضد كل من يمسّ أمن واستقرار بلادنا الطاهرة؛ ملتزمين بكل القوانين الدولية وقواعدها العرفية.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
08:24 AM

"آل جابر": العمل الإرهابي الذي استهدف مطار أبها جريمةٌ دنيئة وسيكون الردع حازمًا

قال: لا تجيزه كل الأعراف والقوانين التي تحترمها كل دول العالم عدا إيران وأتباعها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، أن العمل الإرهابي الذي نفّذته المليشيا الحوثية المدعومة من #ايران لاستهداف مطار أبها المدني، لا تجيزه كل الأعراف والقوانين والأخلاق التي تحترمها كل دول العالم عدا إيران وأتباعها، وجريمة إرهابية دنيئة ضد مدنيين أبرياء سعوديين وأشقاء مقيمين من اليمن والهند.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": يستمر النظام الإيراني في تحدي المجتمع الدولي، ويختبر إرادته بتصعيد المواقف ونشر الفوضى والدمار ودعم الإرهاب وتمويله، والسعي لإحباط جهود السلام في اليمن، وإفشال اتفاق ستوكهولم؛ مما يتوجب اتخاذ موقف دولي حازم ضد هذا النظام ومليشياته الإرهابية؛ حفاظًا على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتابع: سيكون الردع حازمًا ضد مليشيات #الحوثي الإرهابية المدعومة من #ايران في #اليمن، وسنقف بصلابة وعزم لا يلين ضد كل من يمسّ أمن واستقرار بلادنا الطاهرة؛ ملتزمين بكل القوانين الدولية وقواعدها العرفية.

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