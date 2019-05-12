أمانة الشرقية تضبط مسلخاً مخالفاً وتتلف 17 ألف كجم لحوم فاسدة

تأكدت أن العمالة لا تحمل تراخيص وتفتقر للنظافة الشخصية

ضبطت الفرق الميدانية بأمانة المنطقة الشرقية، أمس، مسلخاً عشوائياً مخالفاً بمحافظة القطيف يعمل في بيئة غير صحية مخالفة للاشتراطات واللوائح البلدية.

جاء ذلك ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة بالتعاون مع الجهات المختصة؛ بهدف رصد المزارع المُخَالفة.

وأوضحت الأمانة أنها أتلفت 17 ألف كجم من اللحوم وأحشاء الحيوانات التي تظهر عليها علامات الفساد وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط عدد من العمالة لا يحملون تراخيص نظامية إضافة إلى افتقادهم للنظافة الشخصية، وعدم حصولهم على شهادات صحية، واستخدام أدوات غير نظيفة في عمليات الذبح والتجهيز، وتدني النظافة العامة، وعدم أهلية المكان لهذا النوع من الأنشطة، مما قد يتسبب في نشر الأمراض ونقل العدوى.

وحذرت الأمانة من الذبح العشوائي؛ نظراً لما له من نتائج سلبية على الأفراد والمجتمع بصفة عامة بسبب غياب الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح، الأمر الذي يعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، وأيضاً يعرض الذبائح للفساد بسبب تعرضها للملوثات الخارجية.

وأكدت أن الفرق الرقابية تقوم بجولات واسعة النطاق لرصد المخالفات الصحية، وتتخذ كل التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج المقدم للمواطن والمقيم.

ودعت الأمانة الجميع للتعاون معها بالإبلاغ عن أي اشتباه لوجود مواد غذائية فاسدة أو ممارسات غير سليمة من خلال مركز البلاغات 940.