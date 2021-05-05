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النور التخصصي ينقذ مريضة من انسداد الوصلة الوعائية بالغسيل الدموي

ناتجة عن جلطة دموية حادة

أسهم فريق طبي بمستشفى النور التخصصي، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، بفضل الله تعالى، في إنقاذ وصلة وعائية للغسيل الدموي بالذراع اليسرى لمريضة من التعطل الدائم بسبب تكون جلطة دموية حادة.

تمت معاينة المريضة من مركز الكلى وضغط الدم وتنويمها ومن ثم عمل الفحوص اللازمة من الموجات الصوتية "الدوبلر" والمخبرية والذي تم على إثره التدخل العاجل وإجراء العملية.

وأوضح استشاري الأشعة التداخلية والوعائية، رئيس قسم الأشعة التداخلية، الدكتور باسم فلمبان، أنه تم استخدام قسطرة شفط جلطات حديثة وبتوجيه الموجات الصوتية فقط لتقليل استخدام الأشعة، وبالتالي تقليل الجرعة الإشعاعية على المريضة والطاقم الطبي وتقليل كمية الصبغة الوريدية المعطاة للمريضة.

وأضاف: تم سحب كل الجلطات الموجودة بالوصلة الوعائية وإصلاح التضيق الوريدي بالوصلة الوعائية والذي أدى إلى تكون الانسداد عن طريق بالون وعائي.

فيما قال إنه تمت متابعة المريضة بالمستشفى للتأكد من عمل الوصلة الوعائية وسلامة المريضة وبعد تماثلها للشفاء ولله الحمد خرجت المريضة بصحة جيدة.

من جهة أخرى، أوضح المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، الدكتور وائل الميمني، أن مستشفى النور التخصصي، يسعى إلى تقديم خدمات طبية متميزة ونوعية ما يجعله مقصدًا لكثير من المرضى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النور التخصصي ينقذ مريضة من انسداد الوصلة الوعائية بالغسيل الدموي
سبق

أسهم فريق طبي بمستشفى النور التخصصي، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، بفضل الله تعالى، في إنقاذ وصلة وعائية للغسيل الدموي بالذراع اليسرى لمريضة من التعطل الدائم بسبب تكون جلطة دموية حادة.

تمت معاينة المريضة من مركز الكلى وضغط الدم وتنويمها ومن ثم عمل الفحوص اللازمة من الموجات الصوتية "الدوبلر" والمخبرية والذي تم على إثره التدخل العاجل وإجراء العملية.

وأوضح استشاري الأشعة التداخلية والوعائية، رئيس قسم الأشعة التداخلية، الدكتور باسم فلمبان، أنه تم استخدام قسطرة شفط جلطات حديثة وبتوجيه الموجات الصوتية فقط لتقليل استخدام الأشعة، وبالتالي تقليل الجرعة الإشعاعية على المريضة والطاقم الطبي وتقليل كمية الصبغة الوريدية المعطاة للمريضة.

وأضاف: تم سحب كل الجلطات الموجودة بالوصلة الوعائية وإصلاح التضيق الوريدي بالوصلة الوعائية والذي أدى إلى تكون الانسداد عن طريق بالون وعائي.

فيما قال إنه تمت متابعة المريضة بالمستشفى للتأكد من عمل الوصلة الوعائية وسلامة المريضة وبعد تماثلها للشفاء ولله الحمد خرجت المريضة بصحة جيدة.

من جهة أخرى، أوضح المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، الدكتور وائل الميمني، أن مستشفى النور التخصصي، يسعى إلى تقديم خدمات طبية متميزة ونوعية ما يجعله مقصدًا لكثير من المرضى.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
10:56 PM

النور التخصصي ينقذ مريضة من انسداد الوصلة الوعائية بالغسيل الدموي

ناتجة عن جلطة دموية حادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أسهم فريق طبي بمستشفى النور التخصصي، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، بفضل الله تعالى، في إنقاذ وصلة وعائية للغسيل الدموي بالذراع اليسرى لمريضة من التعطل الدائم بسبب تكون جلطة دموية حادة.

تمت معاينة المريضة من مركز الكلى وضغط الدم وتنويمها ومن ثم عمل الفحوص اللازمة من الموجات الصوتية "الدوبلر" والمخبرية والذي تم على إثره التدخل العاجل وإجراء العملية.

وأوضح استشاري الأشعة التداخلية والوعائية، رئيس قسم الأشعة التداخلية، الدكتور باسم فلمبان، أنه تم استخدام قسطرة شفط جلطات حديثة وبتوجيه الموجات الصوتية فقط لتقليل استخدام الأشعة، وبالتالي تقليل الجرعة الإشعاعية على المريضة والطاقم الطبي وتقليل كمية الصبغة الوريدية المعطاة للمريضة.

وأضاف: تم سحب كل الجلطات الموجودة بالوصلة الوعائية وإصلاح التضيق الوريدي بالوصلة الوعائية والذي أدى إلى تكون الانسداد عن طريق بالون وعائي.

فيما قال إنه تمت متابعة المريضة بالمستشفى للتأكد من عمل الوصلة الوعائية وسلامة المريضة وبعد تماثلها للشفاء ولله الحمد خرجت المريضة بصحة جيدة.

من جهة أخرى، أوضح المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، الدكتور وائل الميمني، أن مستشفى النور التخصصي، يسعى إلى تقديم خدمات طبية متميزة ونوعية ما يجعله مقصدًا لكثير من المرضى.

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