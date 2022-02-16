النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العواد" يلتقي وفداً لمستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي

أكد عمق العلاقات بين البلدين وبحث أوجه التعاون بحقوق الإنسان

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم، وفد مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي.

وبحث الدكتور "العواد" مع الوفد أوجه التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على تعزيزه.

وأكد عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين في المجالات كافة، مستعرضاً التطورات التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في دعم حقوق الإنسان، والخطوات الإصلاحية الرائدة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في هذا المجال.

واستعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان أمام الوفد الإصلاحات والجهود التي تنفذها المملكة حالياً في مجال حقوق الإنسان، والتي نتج عنها 60 قراراً لتعزيز حقوق الإنسان كان نصيب المرأة منها 22 قراراً لتمكينها وحفظ حقوقها، مشيراً إلى أن هذا التحول الكبير رسمت ملامحه رؤية 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لمستقبل أفضل للمملكة، وأن يكون الإنسان محورها الأساسي.

رئيس هيئة حقوق الإنسان الكونجرس الأمريكي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العواد" يلتقي وفداً لمستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي
سبق

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم، وفد مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي.

وبحث الدكتور "العواد" مع الوفد أوجه التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على تعزيزه.

وأكد عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين في المجالات كافة، مستعرضاً التطورات التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في دعم حقوق الإنسان، والخطوات الإصلاحية الرائدة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في هذا المجال.

واستعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان أمام الوفد الإصلاحات والجهود التي تنفذها المملكة حالياً في مجال حقوق الإنسان، والتي نتج عنها 60 قراراً لتعزيز حقوق الإنسان كان نصيب المرأة منها 22 قراراً لتمكينها وحفظ حقوقها، مشيراً إلى أن هذا التحول الكبير رسمت ملامحه رؤية 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لمستقبل أفضل للمملكة، وأن يكون الإنسان محورها الأساسي.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
04:06 PM

"العواد" يلتقي وفداً لمستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي

أكد عمق العلاقات بين البلدين وبحث أوجه التعاون بحقوق الإنسان

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
494

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم، وفد مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي.

وبحث الدكتور "العواد" مع الوفد أوجه التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على تعزيزه.

وأكد عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين في المجالات كافة، مستعرضاً التطورات التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في دعم حقوق الإنسان، والخطوات الإصلاحية الرائدة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في هذا المجال.

واستعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان أمام الوفد الإصلاحات والجهود التي تنفذها المملكة حالياً في مجال حقوق الإنسان، والتي نتج عنها 60 قراراً لتعزيز حقوق الإنسان كان نصيب المرأة منها 22 قراراً لتمكينها وحفظ حقوقها، مشيراً إلى أن هذا التحول الكبير رسمت ملامحه رؤية 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لمستقبل أفضل للمملكة، وأن يكون الإنسان محورها الأساسي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,621
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,609
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,310
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,715

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة