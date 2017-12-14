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"الصناعات العسكرية" تشارك في "يوم التوظيف" بجامعة  الملك فهد للبترول

استقبل 1800 طالب من الخريجين والباحثين عن العمل

شاركت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ممثلة بإدارة الموارد البشرية، في اليوم المفتوح للتوظيف بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وكان جناح الهيئة في مقدمة أجنحة الأجهزة الحكومية المشاركة في معرض وفعاليات اليوم المفتوح للتوظيف، والذي حظي بإقبال كبير من قبل الطلاب والزوار.

وأشاد مدير الجامعة الدكتور سهل بن نشأت عبد الجواد، بجناح الهيئة، ووقف على أقسامه؛ حيث استقبل منذ انطلاقه وحتى اليوم ما يزيد على 1800 طالب من الخريجين والباحثين عن العمل؛ حيث جرى تعريفهم بالهيئة والفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة في قطاع التصنيع العسكري الواعد بالمملكة.

وتأتي مشاركة الهيئة العامة للصناعات العسكرية في اليوم المفتوح للتوظيف بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، في إطار حرصها على التواجد المستمر في المعارض الداخلية والخارجية، والتعريف بأهمية هذا القطاع الحيوي الهادف إلى استحداث أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات الداعمة خلال الأعوام العشرة المقبلة، بالإضافة إلى مساهمته في التنويع الاقتصادي للمملكة عبر دعم الناتج المحلي غير النفطي بنحو 90 مليار ريال بحلول عام 2030.

ويهدف اليوم المفتوح للتوظيف إلى تعريف طلاب الجامعة والمرشحين منهم للتخرج على نحو خاص، بالفرص الوظيفية والتدريبية المتوافرة لدى الجهات المشاركة في فعاليات المناسبة، وتوعية وتأهيل الخريجين منهم على نحو يلبي احتياجات سوق العمل، فضلاً عن تفعيل التعاون بين الجامعة وقطاعات المجتمع.

يذكر أنّ الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل من أجل تحقيق الأولويات الرئيسة المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، من خلال تطوير وتعزيز قدرات الشباب السعودي في هذا المجال الحيوي.

الهيئة العامة للصناعات العسكرية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصناعات العسكرية" تشارك في "يوم التوظيف" بجامعة  الملك فهد للبترول
سبق

شاركت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ممثلة بإدارة الموارد البشرية، في اليوم المفتوح للتوظيف بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وكان جناح الهيئة في مقدمة أجنحة الأجهزة الحكومية المشاركة في معرض وفعاليات اليوم المفتوح للتوظيف، والذي حظي بإقبال كبير من قبل الطلاب والزوار.

وأشاد مدير الجامعة الدكتور سهل بن نشأت عبد الجواد، بجناح الهيئة، ووقف على أقسامه؛ حيث استقبل منذ انطلاقه وحتى اليوم ما يزيد على 1800 طالب من الخريجين والباحثين عن العمل؛ حيث جرى تعريفهم بالهيئة والفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة في قطاع التصنيع العسكري الواعد بالمملكة.

وتأتي مشاركة الهيئة العامة للصناعات العسكرية في اليوم المفتوح للتوظيف بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، في إطار حرصها على التواجد المستمر في المعارض الداخلية والخارجية، والتعريف بأهمية هذا القطاع الحيوي الهادف إلى استحداث أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات الداعمة خلال الأعوام العشرة المقبلة، بالإضافة إلى مساهمته في التنويع الاقتصادي للمملكة عبر دعم الناتج المحلي غير النفطي بنحو 90 مليار ريال بحلول عام 2030.

ويهدف اليوم المفتوح للتوظيف إلى تعريف طلاب الجامعة والمرشحين منهم للتخرج على نحو خاص، بالفرص الوظيفية والتدريبية المتوافرة لدى الجهات المشاركة في فعاليات المناسبة، وتوعية وتأهيل الخريجين منهم على نحو يلبي احتياجات سوق العمل، فضلاً عن تفعيل التعاون بين الجامعة وقطاعات المجتمع.

يذكر أنّ الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل من أجل تحقيق الأولويات الرئيسة المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، من خلال تطوير وتعزيز قدرات الشباب السعودي في هذا المجال الحيوي.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
07:17 PM

"الصناعات العسكرية" تشارك في "يوم التوظيف" بجامعة  الملك فهد للبترول

استقبل 1800 طالب من الخريجين والباحثين عن العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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شاركت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ممثلة بإدارة الموارد البشرية، في اليوم المفتوح للتوظيف بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وكان جناح الهيئة في مقدمة أجنحة الأجهزة الحكومية المشاركة في معرض وفعاليات اليوم المفتوح للتوظيف، والذي حظي بإقبال كبير من قبل الطلاب والزوار.

وأشاد مدير الجامعة الدكتور سهل بن نشأت عبد الجواد، بجناح الهيئة، ووقف على أقسامه؛ حيث استقبل منذ انطلاقه وحتى اليوم ما يزيد على 1800 طالب من الخريجين والباحثين عن العمل؛ حيث جرى تعريفهم بالهيئة والفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة في قطاع التصنيع العسكري الواعد بالمملكة.

وتأتي مشاركة الهيئة العامة للصناعات العسكرية في اليوم المفتوح للتوظيف بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، في إطار حرصها على التواجد المستمر في المعارض الداخلية والخارجية، والتعريف بأهمية هذا القطاع الحيوي الهادف إلى استحداث أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات الداعمة خلال الأعوام العشرة المقبلة، بالإضافة إلى مساهمته في التنويع الاقتصادي للمملكة عبر دعم الناتج المحلي غير النفطي بنحو 90 مليار ريال بحلول عام 2030.

ويهدف اليوم المفتوح للتوظيف إلى تعريف طلاب الجامعة والمرشحين منهم للتخرج على نحو خاص، بالفرص الوظيفية والتدريبية المتوافرة لدى الجهات المشاركة في فعاليات المناسبة، وتوعية وتأهيل الخريجين منهم على نحو يلبي احتياجات سوق العمل، فضلاً عن تفعيل التعاون بين الجامعة وقطاعات المجتمع.

يذكر أنّ الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل من أجل تحقيق الأولويات الرئيسة المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، من خلال تطوير وتعزيز قدرات الشباب السعودي في هذا المجال الحيوي.

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