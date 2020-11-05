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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8089.15 نقطة

بتداولات بلغت 7 مليارات ريال لأكثر من 262 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 0.42 نقطة ليقفل عند مستوى 8089.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها سبعة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 262 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 334 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 45 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 146 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، والكيميائية، والمجموعة السعودية، والإنماء طوكيو، والأندلس الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اتحاد الخليج ، وبروج للتأمين، والدرع العربي، والعالمية، والخليج للتدريب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 5.40%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والكابلات السعودية، والإنماء، والمصافي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والراجحي، وبحر العرب، والكابلات السعودية، وفرة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 1358.80 نقطة ليقفل عند مستوى 17261.52 نقطة، وبتداولات بلغت 31 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 343 ألف سهم تقاسمتها 1172 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8089.15 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 0.42 نقطة ليقفل عند مستوى 8089.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها سبعة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 262 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 334 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 45 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 146 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، والكيميائية، والمجموعة السعودية، والإنماء طوكيو، والأندلس الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اتحاد الخليج ، وبروج للتأمين، والدرع العربي، والعالمية، والخليج للتدريب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 5.40%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والكابلات السعودية، والإنماء، والمصافي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والراجحي، وبحر العرب، والكابلات السعودية، وفرة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 1358.80 نقطة ليقفل عند مستوى 17261.52 نقطة، وبتداولات بلغت 31 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 343 ألف سهم تقاسمتها 1172 صفقة.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
04:45 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8089.15 نقطة

بتداولات بلغت 7 مليارات ريال لأكثر من 262 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 0.42 نقطة ليقفل عند مستوى 8089.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها سبعة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 262 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 334 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 45 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 146 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، والكيميائية، والمجموعة السعودية، والإنماء طوكيو، والأندلس الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اتحاد الخليج ، وبروج للتأمين، والدرع العربي، والعالمية، والخليج للتدريب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 5.40%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والكابلات السعودية، والإنماء، والمصافي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والراجحي، وبحر العرب، والكابلات السعودية، وفرة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 1358.80 نقطة ليقفل عند مستوى 17261.52 نقطة، وبتداولات بلغت 31 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 343 ألف سهم تقاسمتها 1172 صفقة.

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