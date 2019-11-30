مسؤولو الجامعة الإسلامية: ذكرى البيعة تأتي والمملكة تشهد إنجازات كبيرة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي

قالوا: "ملك الحزم" جعل أمن وسلامة ورخاء بلاده همه الأول

عبّر عدد من مسؤولي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن سعادتهم بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم. مؤكدين أنها مناسبة غالية على قلوب أبناء وطنه. مجددين البيعة والولاء للقيادة.

وقال وكيل الجامعة د. حسين بن شريف العبدلي: ذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم، تأتي والمملكة تشهد إنجازات كبيرة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي شكّلت ملحمة غير مسبوقة لبناء وطن وقيادة أمة، وتمر هذه المناسبة الغالية على بلادنا، لنتذكر فيها المواقف العظيمة التي أثبت فيها ملك الحزم والعزم للجميع حنكة قائد جعل من أمن وسلامة بلاده ورفاهية ورخاء مواطنيه همه الأول وشغله الشاغل.

وأضاف: صارت بلادنا بسبب ذلك في مصاف الدول المتقدمة في الاقتصاد والحضارة وبناء الإنسان، وبهذه المناسبة يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الآمين، مجددين البيعة والولاء.

من جهته، قال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. حسن بن عبدالمنعم العوفي: في الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين نتذكر بكل الفخر والاعتزاز منجزات عظيمة في مختلف المجالات للارتقاء بإنسان المملكة العربية السعودية، وفي هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا نجدد البيعة والولاء للمقام الكريم سائلين المولى العز والتمكين لهذه الدولة وقادتها العظام.

من جانبه، قال عميد القبول والتسجيل د. عبدالله اليتيمي: بعظيم الولاء نجدد، وبخالص المحبة نتعهد، اعتزازاً وفخراً بسلمان الشهامة، وانتماءً لمملكة الشموخ والزعامة، فطموحنا يعانق السحاب، وآمالنا لا منتهى لها، عام تلو عام؛ تتسارع عجلة التطوير في مملكتنا؛ وفق رؤية طموحة، ونظرة استشرافية تمضي بنا نحو الريادة، يدًا بيد قيادةً وشعباً نسابق الزمن نحو مستقبل رائد، وحلم واعد للمملكة العربية السعودية.

من ناحيته، قال عميد التطوير الأكاديمي والإداري د. عمر السلومي: خمس سنوات من الحزم والعزم والتطور والازدهار تتأكد فيها معاني التلاحم والوفاء والولاء والانتماء في ذكرى البيعة الخامسة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

بدوره، قال عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر د. سعود السلومي: في هذا اليوم المجيد والغالي على قلوبنا وفي ذكرى البيعة الخامسة نجدد البيعة والولاء لقائد مسيرة بلادنا مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه.

أمّا عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد د.رجاء عتيق المعيلي فقد قال: خمس سنوات مضت تحققت فيها إنجازات عظيمة من الصعب تحقيقها في مئات السنين لولا عزم الملك وحزمه، ففي تلك السنوات الخمس الماضية أصبحت المملكة محل اهتمام أنظار العالم في كل خطوة تخطوها وعلى جميع الأصعدة.

وأوضح عميد الخريجين والتعاون الدولي د. إبراهيم بن سالم الصاعدي أن ذكرى البيعة الخامسة مناسبة عظيمة لتجديد الولاء والبيعة لقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين.

وأشار إلى أن هناك منجزات كبيرة ونوعية تحققت خلال هذه السنوات الخمس المباركة، وتطوير وتنمية شاملة في كل المجالات؛ وفق رؤية طموحة لمستقبل زاهر لبلادنا.

وقال عميد كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية الدكتور أحمد السديس: في الذكرى الخامسة للبيعة الشرعية لخادم الحرمين الشريفين نستذكر نعم الله علينا في هذه البلاد المباركة؛ باجتماع كلمتنا، ووحدة صفنا، في صورة مشرقة من صور التلاحم والوفاء بين الوطن وقيادته، وإنجازات رائدة، ومسيرة واعدة بمستقبل تتحقق فيه الطموح والآمال؛ في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .

من جهته، قال عميد كلية الدعوة وأصول الدين د. بدر الظفيري: هذه المناسبة الغالية على قلوبنا نجدد فيها العهد والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في ظل رؤية مشرقة ومنجزات كبيرة ومكانة عالية وعهد زاهر وازدهار مستمر وطموح يعانق السماء ونجاح يطال كل المجالات.

من جانبه، قال عميد كلية الشريعة د.أحمد بن سعيد العواجي: في الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم في مملكة الخير المملكة العربية السعودية نجدد الولاء والانتماء والوفاء لقيادة هذا البلد المعطاء.

من ناحيته، قال عميد كلية العلوم د.عبدالله المحمدي على إنها خمسة أعوام من الازدهار والخير والنماء، العزم والحزم، التلاحم والوفاء والانتماء، إنجازات حاضرة ورؤية طموحة لمستقبل واعد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.