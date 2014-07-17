إنقاذ حياة معتمر يمني يُعاني نزيفًا بالبطن بسبب تليف الكبد

في عملية استغرقت 5 ساعات تحسن بعدها ثم غادر المستشفى

تمكن فريق طبي متعدد التخصصات بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، من إنقاذ حياة معتمر يمني يعاني تليفًا شديدًا بالكبد أدى إلى تكون دوالي وريدية كبيرة حول المعدة والمريء، تضاعفت إلى حدوث نزيف شديد وتقيؤ الدم بصورة غزيرة أثرت على حياة المريض.

حيث تم إحضار المريض إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، وعلى الفور تم إسعاف المريض بصورة عاجلة وتحسين حالته، ومن ثم استدعاء فريق أمراض الجهاز الهضمي، والذي قام بعمل تدخل عاجل عن طريق منظار للبطن، ولكن نظرًا لتقدم حالة المريض استمر النزيف، ما أدى إلى وضع بالونة كبيرة بالمعدة توقف النزيف مؤقتًا.

بعد تنويم المريض بقسم العناية المركزة، تمت استشارة قسم الأشعة التداخلية والقسطرة، حيث تم عمل تدخل عاجل عن طريق وضع دعامة وريدية موصلة بين الوريد الأجوف السفلي والوريد البابي لتقليل ارتفاع ضغط الدم بالوريد البابي ودوالي المعدة والمريء؛ الأمر الذي أدى إلى إيقاف النزيف، في عملية استغرقت نحو خمس ساعات توقف النزيف بعدها مباشرة وتحسن المريض في خلال أسبوع، ومن ثم خروجه من المستشفى، علمًا بأن قسم الأشعة التداخلية والقسطرة بمستشفى النور التخصصي الوحيد على مستوى صحة مكة والذي يخدم قطاعًا عريضًا من المرضى مواطنين وزائرين.