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تدهور خانق جديد لـ"الملالي".. الدولار بـ 128 ألف ريال إيراني

أوضاع اقتصادية متردية.. ومخاوف من انكماش الصادرات

سجل الريال الإيراني مستوى قياسياً جديدا منخفضا أمام الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية اليوم (الاثنين)، وسط تدهور الوضع الاقتصادي وإعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران، ما يعني المزيد من تردي الأوضاع الخانقة بالنسبة لنظام الملالي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن موقع بونباست.كوم (Bonbast.com) المتخصص في أسعار الصرف، الذي يتتبع السوق غير الرسمية، أنه جرى عرض الدولار بسعر يصل إلى 128 ألف ريال إيراني.

وشهدت العملة الإيرانية تقلبات لأشهر بسبب ضعف الاقتصاد والصعوبات المالية التي تواجهها البنوك المحلية، والطلب الكثيف على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون انكماش صادرات البلاد من النفط وسلع أخرى نتيجة لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي المبرم في 2015 وإعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران.

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تدهور خانق جديد لـ"الملالي".. الدولار بـ 128 ألف ريال إيراني
سبق

سجل الريال الإيراني مستوى قياسياً جديدا منخفضا أمام الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية اليوم (الاثنين)، وسط تدهور الوضع الاقتصادي وإعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران، ما يعني المزيد من تردي الأوضاع الخانقة بالنسبة لنظام الملالي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن موقع بونباست.كوم (Bonbast.com) المتخصص في أسعار الصرف، الذي يتتبع السوق غير الرسمية، أنه جرى عرض الدولار بسعر يصل إلى 128 ألف ريال إيراني.

وشهدت العملة الإيرانية تقلبات لأشهر بسبب ضعف الاقتصاد والصعوبات المالية التي تواجهها البنوك المحلية، والطلب الكثيف على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون انكماش صادرات البلاد من النفط وسلع أخرى نتيجة لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي المبرم في 2015 وإعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران.

03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439
05:49 PM

تدهور خانق جديد لـ"الملالي".. الدولار بـ 128 ألف ريال إيراني

أوضاع اقتصادية متردية.. ومخاوف من انكماش الصادرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,459

سجل الريال الإيراني مستوى قياسياً جديدا منخفضا أمام الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية اليوم (الاثنين)، وسط تدهور الوضع الاقتصادي وإعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران، ما يعني المزيد من تردي الأوضاع الخانقة بالنسبة لنظام الملالي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن موقع بونباست.كوم (Bonbast.com) المتخصص في أسعار الصرف، الذي يتتبع السوق غير الرسمية، أنه جرى عرض الدولار بسعر يصل إلى 128 ألف ريال إيراني.

وشهدت العملة الإيرانية تقلبات لأشهر بسبب ضعف الاقتصاد والصعوبات المالية التي تواجهها البنوك المحلية، والطلب الكثيف على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون انكماش صادرات البلاد من النفط وسلع أخرى نتيجة لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي المبرم في 2015 وإعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران.

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