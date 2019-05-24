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قُبيل حلقة "الليوان" .. "وسيم يوسف" يقدّم اعتذاره للجمهور

كشف عن ظرف طارئ وقال: أتوجّه الآن من ‎الرياض إلى أبوظبي

اعتذر "وسيم يوسف"؛ خطيب جامع الشيخ زايد الكبير، عن عدم المشاركة في البرنامج الحواري "الليوان"، الذي كان مقرراً أن يكون ضيفه مساء اليوم الجمعة.

وقال "يوسف"؛ عبر حسابه على "تويتر": ‏"لظرفٍ طارئ جداً؛ أتوجّه الآن من ‎الرياض إلى ‎أبوظبي، وأعتذر من المحبين عن حلقة #وسيم_يوسف_في_ليوان_المديفر أستودعكم الله".

وكان برنامج "الليوان" قد أعلن أن وسيم يوسف؛ ضيف حلقة مساء اليوم الجمعة مع عبدالله المديفر؛ على قناة "روتانا خليجية"، قبل أن يعلن الضيف اعتذاره لظرف طارئ، كما سمّاه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قُبيل حلقة "الليوان" .. "وسيم يوسف" يقدّم اعتذاره للجمهور
سبق

اعتذر "وسيم يوسف"؛ خطيب جامع الشيخ زايد الكبير، عن عدم المشاركة في البرنامج الحواري "الليوان"، الذي كان مقرراً أن يكون ضيفه مساء اليوم الجمعة.

وقال "يوسف"؛ عبر حسابه على "تويتر": ‏"لظرفٍ طارئ جداً؛ أتوجّه الآن من ‎الرياض إلى ‎أبوظبي، وأعتذر من المحبين عن حلقة #وسيم_يوسف_في_ليوان_المديفر أستودعكم الله".

وكان برنامج "الليوان" قد أعلن أن وسيم يوسف؛ ضيف حلقة مساء اليوم الجمعة مع عبدالله المديفر؛ على قناة "روتانا خليجية"، قبل أن يعلن الضيف اعتذاره لظرف طارئ، كما سمّاه.

24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
03:28 PM

قُبيل حلقة "الليوان" .. "وسيم يوسف" يقدّم اعتذاره للجمهور

كشف عن ظرف طارئ وقال: أتوجّه الآن من ‎الرياض إلى أبوظبي

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
19
10,827

اعتذر "وسيم يوسف"؛ خطيب جامع الشيخ زايد الكبير، عن عدم المشاركة في البرنامج الحواري "الليوان"، الذي كان مقرراً أن يكون ضيفه مساء اليوم الجمعة.

وقال "يوسف"؛ عبر حسابه على "تويتر": ‏"لظرفٍ طارئ جداً؛ أتوجّه الآن من ‎الرياض إلى ‎أبوظبي، وأعتذر من المحبين عن حلقة #وسيم_يوسف_في_ليوان_المديفر أستودعكم الله".

وكان برنامج "الليوان" قد أعلن أن وسيم يوسف؛ ضيف حلقة مساء اليوم الجمعة مع عبدالله المديفر؛ على قناة "روتانا خليجية"، قبل أن يعلن الضيف اعتذاره لظرف طارئ، كما سمّاه.

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