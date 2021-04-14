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أمير الشمالية يرأس الاجتماع الثاني مع وكلاء الإمارة والمحافظين عبر الاتصال المرئي

ناقش موضوعات عدة منها أعمال النظافة وتطبيق أعلى معايير الاشتراطات الصحية

رأس الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، الاجتماع الثاني -عبر الاتصال المرئي- مع وكلاء الإمارة والمحافظين.

واطلع في مستهل الاجتماع على التقارير الميدانية لفرق المتابعة المشكلة برئاسة المحافظين وعضوية فروع الصحة والبلدية والتجارة والتعليم العام والبيئة والموارد البشرية والأمن، لمتابعة تطبيق القرارات ورصد الوقائع والتعامل المباشر مع النتائج والتداعيات ومعالجة المشاكل والفجوات، بينما جرى خلال الاجتماع بحث متابعة توفر السلع وثبات الأسعار في الأسواق والمحال التجارية بالتنسيق مع فرع وزارة التجارة.

واستمع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى الخطوات التي قامت بها الجهات الحكومية في المحافظات والمراكز والتدابير التي تمت خلال مراحل تنفيذ القرارات، والجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية وأعمال النظافة والتعقيم وتطبيق أعلى معايير الاشتراطات الصحية.

وشدد على أهمية تطبيق النظام ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المعنية في إطار الوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، مؤكدًا أن القيادة الحكيمة - أيدها الله - لم ولن تألو جهدًا في أن ينعم أبناء هذا البلد بالأمن والأمان والصحة والسلامة، وبذلت وستبذل الغالي والنفيس تجاه ذلك.

ودعا أمير منطقة الحدود الشمالية الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم علينا الأمن والرخاء ويحفظ الجميع من كل مكروه.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

الحدود الشمالية أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد الاتصال المرئي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الشمالية يرأس الاجتماع الثاني مع وكلاء الإمارة والمحافظين عبر الاتصال المرئي
سبق

رأس الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، الاجتماع الثاني -عبر الاتصال المرئي- مع وكلاء الإمارة والمحافظين.

واطلع في مستهل الاجتماع على التقارير الميدانية لفرق المتابعة المشكلة برئاسة المحافظين وعضوية فروع الصحة والبلدية والتجارة والتعليم العام والبيئة والموارد البشرية والأمن، لمتابعة تطبيق القرارات ورصد الوقائع والتعامل المباشر مع النتائج والتداعيات ومعالجة المشاكل والفجوات، بينما جرى خلال الاجتماع بحث متابعة توفر السلع وثبات الأسعار في الأسواق والمحال التجارية بالتنسيق مع فرع وزارة التجارة.

واستمع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى الخطوات التي قامت بها الجهات الحكومية في المحافظات والمراكز والتدابير التي تمت خلال مراحل تنفيذ القرارات، والجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية وأعمال النظافة والتعقيم وتطبيق أعلى معايير الاشتراطات الصحية.

وشدد على أهمية تطبيق النظام ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المعنية في إطار الوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، مؤكدًا أن القيادة الحكيمة - أيدها الله - لم ولن تألو جهدًا في أن ينعم أبناء هذا البلد بالأمن والأمان والصحة والسلامة، وبذلت وستبذل الغالي والنفيس تجاه ذلك.

ودعا أمير منطقة الحدود الشمالية الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم علينا الأمن والرخاء ويحفظ الجميع من كل مكروه.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
10:27 PM
اخر تعديل
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
10:45 PM

أمير الشمالية يرأس الاجتماع الثاني مع وكلاء الإمارة والمحافظين عبر الاتصال المرئي

ناقش موضوعات عدة منها أعمال النظافة وتطبيق أعلى معايير الاشتراطات الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
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رأس الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، الاجتماع الثاني -عبر الاتصال المرئي- مع وكلاء الإمارة والمحافظين.

واطلع في مستهل الاجتماع على التقارير الميدانية لفرق المتابعة المشكلة برئاسة المحافظين وعضوية فروع الصحة والبلدية والتجارة والتعليم العام والبيئة والموارد البشرية والأمن، لمتابعة تطبيق القرارات ورصد الوقائع والتعامل المباشر مع النتائج والتداعيات ومعالجة المشاكل والفجوات، بينما جرى خلال الاجتماع بحث متابعة توفر السلع وثبات الأسعار في الأسواق والمحال التجارية بالتنسيق مع فرع وزارة التجارة.

واستمع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى الخطوات التي قامت بها الجهات الحكومية في المحافظات والمراكز والتدابير التي تمت خلال مراحل تنفيذ القرارات، والجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية وأعمال النظافة والتعقيم وتطبيق أعلى معايير الاشتراطات الصحية.

وشدد على أهمية تطبيق النظام ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المعنية في إطار الوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، مؤكدًا أن القيادة الحكيمة - أيدها الله - لم ولن تألو جهدًا في أن ينعم أبناء هذا البلد بالأمن والأمان والصحة والسلامة، وبذلت وستبذل الغالي والنفيس تجاه ذلك.

ودعا أمير منطقة الحدود الشمالية الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم علينا الأمن والرخاء ويحفظ الجميع من كل مكروه.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

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