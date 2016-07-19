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"الحصيني" محذرًا قائدي المركبات: الرياح تستمر إلى فجر السبت بهذه المناطق

قال إن سرعتها خارج الرياض وصلت إلى ٤٣كم.. وتوقَّع نشوء غبار خفيف

أكد عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، أن الرياح خارج العاصمة الرياض وصلت سرعتها ٤٣كم في الساعة، والشمالية الشرقية وصلت ٣٧ كم ظهر اليوم الجمعة‏، متوقعًا نشوء غبار من خفيف إلى متوسط، واستمراره على الشرقية والقصيم والرياض، ثم يُتوقَّع أن يتابع مساره نواحي نجران وعسير والباحة ثم اليمن.

‏وتفصيلاً، تأمل "الحصيني" من قائدي المركبات الحذر أثناء القيادة بين طرقها، كما نصح من لديه مناسبة في تلك المناطق أن يحتاط لذلك متوقعًا استمرارها حتى ساعات الفجر الأولى من غد السبت.

وكان خبير الطقس والمناخ "الحصيني" قد توقع في وقت سابق أن تنشط الرياح اليوم الجمعة على مناطق الشرقية والرياض والقصيم وشرق الشمالية والجوف، وعلى طول ساحل الغربية، مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة، خاصة خارج المدن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" محذرًا قائدي المركبات: الرياح تستمر إلى فجر السبت بهذه المناطق
سبق

أكد عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، أن الرياح خارج العاصمة الرياض وصلت سرعتها ٤٣كم في الساعة، والشمالية الشرقية وصلت ٣٧ كم ظهر اليوم الجمعة‏، متوقعًا نشوء غبار من خفيف إلى متوسط، واستمراره على الشرقية والقصيم والرياض، ثم يُتوقَّع أن يتابع مساره نواحي نجران وعسير والباحة ثم اليمن.

‏وتفصيلاً، تأمل "الحصيني" من قائدي المركبات الحذر أثناء القيادة بين طرقها، كما نصح من لديه مناسبة في تلك المناطق أن يحتاط لذلك متوقعًا استمرارها حتى ساعات الفجر الأولى من غد السبت.

وكان خبير الطقس والمناخ "الحصيني" قد توقع في وقت سابق أن تنشط الرياح اليوم الجمعة على مناطق الشرقية والرياض والقصيم وشرق الشمالية والجوف، وعلى طول ساحل الغربية، مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة، خاصة خارج المدن.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
08:28 PM

"الحصيني" محذرًا قائدي المركبات: الرياح تستمر إلى فجر السبت بهذه المناطق

قال إن سرعتها خارج الرياض وصلت إلى ٤٣كم.. وتوقَّع نشوء غبار خفيف

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فهد العتيبي - الرياض
3
8,381

أكد عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، أن الرياح خارج العاصمة الرياض وصلت سرعتها ٤٣كم في الساعة، والشمالية الشرقية وصلت ٣٧ كم ظهر اليوم الجمعة‏، متوقعًا نشوء غبار من خفيف إلى متوسط، واستمراره على الشرقية والقصيم والرياض، ثم يُتوقَّع أن يتابع مساره نواحي نجران وعسير والباحة ثم اليمن.

‏وتفصيلاً، تأمل "الحصيني" من قائدي المركبات الحذر أثناء القيادة بين طرقها، كما نصح من لديه مناسبة في تلك المناطق أن يحتاط لذلك متوقعًا استمرارها حتى ساعات الفجر الأولى من غد السبت.

وكان خبير الطقس والمناخ "الحصيني" قد توقع في وقت سابق أن تنشط الرياح اليوم الجمعة على مناطق الشرقية والرياض والقصيم وشرق الشمالية والجوف، وعلى طول ساحل الغربية، مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة، خاصة خارج المدن.

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