النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحوثيون يستهدفون ميناء المخا اليمني بصاروخ باليستي

بعد تعرُّضه لهجمات على مدار الأسابيع القليلة الماضية

استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية، اليوم السبت، ميناء المخا في اليمن، بقصفٍ صاروخي بعد أسابيع من إعادة افتتاحه.

ولا تتوقف المحاولات الحوثية لاستهداف ميناء المخا، ففي 17 أغسطس الماضي، أحبطت قوات التحالف في اليمن محاولة للميليشيات لاستهدافه بزورق مفخخ.

وتعرّض الميناء لسلسلة من الهجمات على مدار الأسابيع القليلة الماضية؛ بعضها أصاب الرصيف البحري قرب السفن الراسية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الحوثيون يستهدفون ميناء المخا اليمني بصاروخ باليستي
سبق

استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية، اليوم السبت، ميناء المخا في اليمن، بقصفٍ صاروخي بعد أسابيع من إعادة افتتاحه.

ولا تتوقف المحاولات الحوثية لاستهداف ميناء المخا، ففي 17 أغسطس الماضي، أحبطت قوات التحالف في اليمن محاولة للميليشيات لاستهدافه بزورق مفخخ.

وتعرّض الميناء لسلسلة من الهجمات على مدار الأسابيع القليلة الماضية؛ بعضها أصاب الرصيف البحري قرب السفن الراسية.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
02:00 PM

الحوثيون يستهدفون ميناء المخا اليمني بصاروخ باليستي

بعد تعرُّضه لهجمات على مدار الأسابيع القليلة الماضية

A A A
فهد كاملي - الرياض
0
1,086

استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية، اليوم السبت، ميناء المخا في اليمن، بقصفٍ صاروخي بعد أسابيع من إعادة افتتاحه.

ولا تتوقف المحاولات الحوثية لاستهداف ميناء المخا، ففي 17 أغسطس الماضي، أحبطت قوات التحالف في اليمن محاولة للميليشيات لاستهدافه بزورق مفخخ.

وتعرّض الميناء لسلسلة من الهجمات على مدار الأسابيع القليلة الماضية؛ بعضها أصاب الرصيف البحري قرب السفن الراسية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,547
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,595
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,816
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,913

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة