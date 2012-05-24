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المركز الوطني للأرصاد: حالة أمطار رعدية على منطقة الباحة ‎

مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المركز الوطني للأرصاد: حالة أمطار رعدية على منطقة الباحة ‎
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
08:59 AM

المركز الوطني للأرصاد: حالة أمطار رعدية على منطقة الباحة ‎

مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).

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