النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشفى سليمان الحبيب بالسويدي يحصل على تجديد اعتماد الجودة العالمية JCI

بعد تقديمه مستوى متميزاً ومتطوراً ورعاية صحية متوافقة مع أعلى المعايير العالمية

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي في الحصول مجدداً على ثقة اللجنة الدولية المتحدة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI)، والتي تُعنى بتحسين جودة وأمان وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى.

وجاء الاعتماد بعد أن سجل تقرير اللجنة أعلى معدلات الجودة ولما لمسوه من مستوى متميز ومتطور ورعاية صحية متوافقة مع أعلى المعايير العالمية.

وأوضح مدير عام المستشفى الدكتور منصور العثمان أن اجتياز إعادة التقييم للمستشفى يأتي حرصاً منا على مواكبة المستشفى لآخر تطبيقات واستراتيجيات الجودة المعتمدة في المجال الطبي على كافة مستوياته الطبية والإدارية والفنية، وحرصاً منا على تقديم خدمات صحية مميزة وبكفاءة عالية تحظى بثقة كل المرضى والمراجعين.

وقال "العثمان" إن أهمية هذا الاعتماد العالمي تنبع من كونه مقدماً من واحدة من أكثر المؤسسات العالمية مصداقية واحترافية في التقييم، مشيراً إلى أن تركيز اللجنة ينصبّ على تقييم مدى تحسن الخدمات المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والتعليمية التي تهدف إلى المساعدة في تنفيذ حلول علمية ومستدامة لرعاية المرضى بشكل أفضل.

وأضاف أن حصول مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي على هذا الاعتماد يأتي تأكيداً على أن جميع الكوادر الطبية والفنية والإدارية به حريصة كل الحرص على الالتزام بالمعايير والتوصيات الصحية الدولية في كافة مراحل تقديم الرعاية الطبية من التشخيص والعلاج والتأهيل. كما أنه يعكس حرصاً كبيراً على الاستمرار في الاستفادة من تطبيقات واستراتيجيات الجودة والتطوير المستمر للخدمات بما يتوافق مع تطلعات المراجعين ومتطلبات الرعاية الصحية المعتمدة عالمياً.

مستشفى سليمان الحبيب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مستشفى سليمان الحبيب بالسويدي يحصل على تجديد اعتماد الجودة العالمية JCI
سبق

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي في الحصول مجدداً على ثقة اللجنة الدولية المتحدة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI)، والتي تُعنى بتحسين جودة وأمان وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى.

وجاء الاعتماد بعد أن سجل تقرير اللجنة أعلى معدلات الجودة ولما لمسوه من مستوى متميز ومتطور ورعاية صحية متوافقة مع أعلى المعايير العالمية.

وأوضح مدير عام المستشفى الدكتور منصور العثمان أن اجتياز إعادة التقييم للمستشفى يأتي حرصاً منا على مواكبة المستشفى لآخر تطبيقات واستراتيجيات الجودة المعتمدة في المجال الطبي على كافة مستوياته الطبية والإدارية والفنية، وحرصاً منا على تقديم خدمات صحية مميزة وبكفاءة عالية تحظى بثقة كل المرضى والمراجعين.

وقال "العثمان" إن أهمية هذا الاعتماد العالمي تنبع من كونه مقدماً من واحدة من أكثر المؤسسات العالمية مصداقية واحترافية في التقييم، مشيراً إلى أن تركيز اللجنة ينصبّ على تقييم مدى تحسن الخدمات المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والتعليمية التي تهدف إلى المساعدة في تنفيذ حلول علمية ومستدامة لرعاية المرضى بشكل أفضل.

وأضاف أن حصول مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي على هذا الاعتماد يأتي تأكيداً على أن جميع الكوادر الطبية والفنية والإدارية به حريصة كل الحرص على الالتزام بالمعايير والتوصيات الصحية الدولية في كافة مراحل تقديم الرعاية الطبية من التشخيص والعلاج والتأهيل. كما أنه يعكس حرصاً كبيراً على الاستمرار في الاستفادة من تطبيقات واستراتيجيات الجودة والتطوير المستمر للخدمات بما يتوافق مع تطلعات المراجعين ومتطلبات الرعاية الصحية المعتمدة عالمياً.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
02:52 PM

مستشفى سليمان الحبيب بالسويدي يحصل على تجديد اعتماد الجودة العالمية JCI

بعد تقديمه مستوى متميزاً ومتطوراً ورعاية صحية متوافقة مع أعلى المعايير العالمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,243

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي في الحصول مجدداً على ثقة اللجنة الدولية المتحدة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI)، والتي تُعنى بتحسين جودة وأمان وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى.

وجاء الاعتماد بعد أن سجل تقرير اللجنة أعلى معدلات الجودة ولما لمسوه من مستوى متميز ومتطور ورعاية صحية متوافقة مع أعلى المعايير العالمية.

وأوضح مدير عام المستشفى الدكتور منصور العثمان أن اجتياز إعادة التقييم للمستشفى يأتي حرصاً منا على مواكبة المستشفى لآخر تطبيقات واستراتيجيات الجودة المعتمدة في المجال الطبي على كافة مستوياته الطبية والإدارية والفنية، وحرصاً منا على تقديم خدمات صحية مميزة وبكفاءة عالية تحظى بثقة كل المرضى والمراجعين.

وقال "العثمان" إن أهمية هذا الاعتماد العالمي تنبع من كونه مقدماً من واحدة من أكثر المؤسسات العالمية مصداقية واحترافية في التقييم، مشيراً إلى أن تركيز اللجنة ينصبّ على تقييم مدى تحسن الخدمات المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والتعليمية التي تهدف إلى المساعدة في تنفيذ حلول علمية ومستدامة لرعاية المرضى بشكل أفضل.

وأضاف أن حصول مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي على هذا الاعتماد يأتي تأكيداً على أن جميع الكوادر الطبية والفنية والإدارية به حريصة كل الحرص على الالتزام بالمعايير والتوصيات الصحية الدولية في كافة مراحل تقديم الرعاية الطبية من التشخيص والعلاج والتأهيل. كما أنه يعكس حرصاً كبيراً على الاستمرار في الاستفادة من تطبيقات واستراتيجيات الجودة والتطوير المستمر للخدمات بما يتوافق مع تطلعات المراجعين ومتطلبات الرعاية الصحية المعتمدة عالمياً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,030
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,953
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,045
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,187

المقالات

نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة