مستشفى سليمان الحبيب بالسويدي يحصل على تجديد اعتماد الجودة العالمية JCI

بعد تقديمه مستوى متميزاً ومتطوراً ورعاية صحية متوافقة مع أعلى المعايير العالمية

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي في الحصول مجدداً على ثقة اللجنة الدولية المتحدة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI)، والتي تُعنى بتحسين جودة وأمان وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى.

وجاء الاعتماد بعد أن سجل تقرير اللجنة أعلى معدلات الجودة ولما لمسوه من مستوى متميز ومتطور ورعاية صحية متوافقة مع أعلى المعايير العالمية.

وأوضح مدير عام المستشفى الدكتور منصور العثمان أن اجتياز إعادة التقييم للمستشفى يأتي حرصاً منا على مواكبة المستشفى لآخر تطبيقات واستراتيجيات الجودة المعتمدة في المجال الطبي على كافة مستوياته الطبية والإدارية والفنية، وحرصاً منا على تقديم خدمات صحية مميزة وبكفاءة عالية تحظى بثقة كل المرضى والمراجعين.

وقال "العثمان" إن أهمية هذا الاعتماد العالمي تنبع من كونه مقدماً من واحدة من أكثر المؤسسات العالمية مصداقية واحترافية في التقييم، مشيراً إلى أن تركيز اللجنة ينصبّ على تقييم مدى تحسن الخدمات المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والتعليمية التي تهدف إلى المساعدة في تنفيذ حلول علمية ومستدامة لرعاية المرضى بشكل أفضل.

وأضاف أن حصول مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي على هذا الاعتماد يأتي تأكيداً على أن جميع الكوادر الطبية والفنية والإدارية به حريصة كل الحرص على الالتزام بالمعايير والتوصيات الصحية الدولية في كافة مراحل تقديم الرعاية الطبية من التشخيص والعلاج والتأهيل. كما أنه يعكس حرصاً كبيراً على الاستمرار في الاستفادة من تطبيقات واستراتيجيات الجودة والتطوير المستمر للخدمات بما يتوافق مع تطلعات المراجعين ومتطلبات الرعاية الصحية المعتمدة عالمياً.