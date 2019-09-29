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"أضواء العريفي" تشارك في اجتماع لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الآسيوي

شاركت "أضواء العريفي" عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكره القدم، في الاجتماع الأول للجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي أقيم في تايلاند على هامش نهائي بطولة آسيا للناشئات تحت 16 عاماً 2019.

وأكدت "العريفي" أن هذا الاجتماع هو الأول للجنة بعد تشكيلها؛ حيت تم الاطلاع على أهداف اللجنة وأعمالها، ونبذة عن البطولات والمنافسات وتواريخها، إضافة إلى الاطلاع على اللوائح والقوانين.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي اعتمد تعيين "أضواء العريفي" عضوًا في لجنة كرة القدم النسائية للفترة من 2019-2023.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"أضواء العريفي" تشارك في اجتماع لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الآسيوي
سبق

شاركت "أضواء العريفي" عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكره القدم، في الاجتماع الأول للجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي أقيم في تايلاند على هامش نهائي بطولة آسيا للناشئات تحت 16 عاماً 2019.

وأكدت "العريفي" أن هذا الاجتماع هو الأول للجنة بعد تشكيلها؛ حيت تم الاطلاع على أهداف اللجنة وأعمالها، ونبذة عن البطولات والمنافسات وتواريخها، إضافة إلى الاطلاع على اللوائح والقوانين.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي اعتمد تعيين "أضواء العريفي" عضوًا في لجنة كرة القدم النسائية للفترة من 2019-2023.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
08:15 PM

"أضواء العريفي" تشارك في اجتماع لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الآسيوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شاركت "أضواء العريفي" عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكره القدم، في الاجتماع الأول للجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي أقيم في تايلاند على هامش نهائي بطولة آسيا للناشئات تحت 16 عاماً 2019.

وأكدت "العريفي" أن هذا الاجتماع هو الأول للجنة بعد تشكيلها؛ حيت تم الاطلاع على أهداف اللجنة وأعمالها، ونبذة عن البطولات والمنافسات وتواريخها، إضافة إلى الاطلاع على اللوائح والقوانين.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي اعتمد تعيين "أضواء العريفي" عضوًا في لجنة كرة القدم النسائية للفترة من 2019-2023.

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