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لبنان.. "الحريري" يقترح تعليق كل المواد الدستورية التي تمنح حصانة لرئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء

قال: هناك من يزايدون أمام الإعلام ويدلون بتصريحات متناقضة بهدف الإساءة لمصداقيتنا

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري: إن هناك من يزايدون أمام الإعلام ويدلون بتصريحات متناقضة؛ بهدف الإساءة لمصداقيتنا.

ووجّه "الحريري" خلال مؤتمر صحفي اليوم، انتقادات لمن يعرقلون التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت.

واقترح "الحريري" تعليق كل المواد الدستورية التي تمنح حصانة لرئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء والنواب.

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لبنان.. "الحريري" يقترح تعليق كل المواد الدستورية التي تمنح حصانة لرئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء
سبق

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري: إن هناك من يزايدون أمام الإعلام ويدلون بتصريحات متناقضة؛ بهدف الإساءة لمصداقيتنا.

ووجّه "الحريري" خلال مؤتمر صحفي اليوم، انتقادات لمن يعرقلون التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت.

واقترح "الحريري" تعليق كل المواد الدستورية التي تمنح حصانة لرئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء والنواب.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
04:37 PM

لبنان.. "الحريري" يقترح تعليق كل المواد الدستورية التي تمنح حصانة لرئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء

قال: هناك من يزايدون أمام الإعلام ويدلون بتصريحات متناقضة بهدف الإساءة لمصداقيتنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري: إن هناك من يزايدون أمام الإعلام ويدلون بتصريحات متناقضة؛ بهدف الإساءة لمصداقيتنا.

ووجّه "الحريري" خلال مؤتمر صحفي اليوم، انتقادات لمن يعرقلون التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت.

واقترح "الحريري" تعليق كل المواد الدستورية التي تمنح حصانة لرئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء والنواب.

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